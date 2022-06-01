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教育部提示做好中小学生汛期安全工作

2022年06月01日22:19 | 来源：新华社
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当前，天气炎热，各地陆续进入汛期，雷暴大风、冰雹等强对流天气多发，溺水事件和洪涝、泥石流、山体滑坡等自然灾害进入高发期，多地出现学生伤亡事件。教育部基础教育司6月1日发布安全提示，提醒各地教育部门和学校、家长切实提高风险防范意识，确保中小学生人身安全。

安全提示指出，各地教育部门和学校要紧盯上下学和周末、节假日等关键节点，以农村中小学生为重点，广泛开展防溺水“六不”宣传，教育引导学生远离危险水域。重点强调不要私自下水，不要贸然盲目施救。

此外，各地教育部门和学校要广泛开展汛期防灾避险宣传教育，提醒学生遇有极端天气，不要去山区、河谷等危险区域游玩，不要贸然涉水出行，主动远离树木、广告牌、变压器、配电箱、高压电线等危险物。

安全提示要求，各地教育部门要加强与气象、水利、地质等部门的沟通联系，及时发布预警提示，指导学校全面开展隐患排查，落实排险避险具体措施。遇有极端天气，要适当调整上下学时间或采取停课等措施。各地教育部门和学校要通过发放告知书和家访、家长会、电话、短信、微信等方式，及时逐一提醒家长了解预防溺水和防灾避险知识，切实履行监护责任，加强对子女的教育监管，严防周末、节假日离校期间各类安全事件发生。（记者徐壮）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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