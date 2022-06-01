记者从市场监管总局获悉，该局近日批准发布一批儿童相关领域国家标准，覆盖校园防护、数字教材、儿童用品等方面，呵护儿童健康成长。

在平安校园建设方面，新修订发布的《中小学、幼儿园安全防范要求》国家标准，明确了中小学校和幼儿园安全防范的16个重点部位和区域，并对相应的防范措施和系统技术要求作出了详细规定，有利于提高校园安防能力，有效抵御不法侵害，更好地推动“平安校园”建设。新修订发布的《红领巾》国家标准，主要在产品安全、色牢度、色差、实用性等方面加强规范，提升红领巾产品质量，切实保障少年儿童安全和健康，同时有利于强化少先队标志标识规范统一，维护少先队组织形象。

在数字教材方面，《数字教材 中小学数字教材出版基本流程》等3项国家标准，规定了中小学数字教材出版活动的基本流程，对中小学数字教材提出了质量要求，给出了检测流程和检测方法，并提出了能够兼容教育领域和出版领域的整体方案。该标准的实施将为出版单位保障中小学数字教材质量提供参考依据，为中小学数字教材大规模出版传播奠定技术基础，将对后续中小学数字教材的治理工作发挥支撑作用。

在儿童用品方面，《儿童箱包通用技术规范》《儿童手表》《儿童高椅安全性能试验方法》3项国家标准，对儿童箱包、儿童手表和儿童高椅产品提出了质量要求和试验方法，有利于提高产品的安全性能。《玩具材料中硼酸和硼酸盐含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》等5项国家标准，针对玩具、指画颜料等产品中含有的硼酸和硼酸盐、异噻唑啉酮类防腐剂等有害物质的检测提出了测定方法和指标要求，能够有效提升儿童用品质量，减少有害物质对儿童健康的危害。《婴幼儿学步带整体承载冲击性能试验方法》等国家标准，均将在各自领域为儿童健康安全提供更好的保障。

在日常生活当中，国家标准一直扮演着“儿童守护者”的角色。据市场监管总局介绍，目前我国共制定发布婴童用品相关国家标准150余项，较为全面地覆盖了衣、食、住、行以及户外活动、居家生活、校园学习等各个领域，全方位为儿童健康成长“保驾护航”。（记者 陈海波）

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