在县城学校免费住读、不用为缴纳学费发愁、有伙食补贴和可口饭菜……对于来自帕米尔高原大山深处的姑娘古丽加玛丽来说，“马背小学”、帐篷小学已经成为历史，享有优质教育的“读书梦”变成现实。

“教育质量不断提升，实现适龄儿童和青少年就学全覆盖、国家通用语言文字教学全覆盖，全域通过国家义务教育基本均衡评估认定，学前教育毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率分别达到98.19%、95.69%、98.87%。”

2021年新疆维吾尔自治区政府工作报告中，教育发展成绩单亮眼。

近年来，新疆始终坚持以人民为中心发展思想，坚持教育公益性原则，把教育公平作为基本教育政策，持续改善学校办学条件，全面推进各级各类教育实现更高水平普及、更高质量发展，依法保障各民族少年儿童受教育权力，促进少年儿童健康成长，让教育公平的阳光遍洒天山南北。

城乡教育面貌焕然一新

当清晨的第一缕阳光洒向南疆大地，新疆喀什地区喀什市乃则尔巴格镇中心幼儿园传出阵阵欢声笑语。

这所占地近1万平方米的农村幼儿园，看起来跟城市幼儿园没有两样：宽敞明亮的教室，柔软舒适的塑胶活动场，各式各样的玩具，设施齐全的国学馆、绘画馆、美术馆、音乐馆。

“把孩子送到幼儿园，特别省心、省力。”提起家门口的幼儿园，布祖拉古·卡迪尔忍不住点赞，“入园免费，还免费提供两餐一点，孩子入园两年变得懂礼貌讲卫生，还掌握了不少知识。”在南疆，和布祖拉古·卡迪尔一样，越来越多的农牧民将适龄儿童送入幼儿园。

不独学前教育，党的十八大以来，新疆维吾尔自治区党委和政府坚持把优先发展教育作为最大民生工程，持续加大投入力度，优化人才培养模式，提升办学品质，推进各级各类教育优质多样发展。

据了解，新疆各级各类学校在校生由2015年的489.3万人提高到2020年的649.7万人。其中，少数民族在校生由328万人提高到484.5万人，占比由67.04%提高到74.57%。全区学前教育毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段教育毛入学率和高等教育毛入学率均有大幅提高。

2016年至2020年，新疆一般公共预算教育经费支出累计3972.64亿元。2020年达908亿元，占比16.96%，较2016年增长了243.5亿元，年均增幅8.12%。“保基本”“补短板”“促公平”得到有效落实。

着眼于“办好人民满意的教育”，新疆教育事业的发展进入改革开放以来最好最快的时期，为助力新疆社会稳定和长治久安打牢了根基，更为推进全区经济社会发展提供了强大的智力支撑和人才保证。

不让一名学生因家庭经济困难而失学

“国家的好政策解决了孩子上大学的难题。”去年9月，喀什地区泽普县牧民吾买尔江·吐尔逊拿到小儿子的大学录取通知书时，一脸愁容，“家里同时供2个大学生，难”。不过，令他意外的是，他很顺利就从泽普县教育局申请到了8000元生源地贷款。孩子入校后，班主任又帮忙申请了勤工助学岗贴补生活费，同时给予国家助学金。这大大减轻了一家人的经济压力。

学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程。自2007年以来，国家和新疆建立起以政府为主导、学校和社会积极参与，覆盖学前教育到研究生教育的学生资助政策体系，实现了“三个全覆盖”，即各个学段全覆盖、公办民办学校全覆盖、家庭经济困难学生全覆盖。

同时，在学前阶段，适龄幼儿保障经费从学前两年扩大到学前三年；在义务教育阶段，新疆实现了家庭经济困难学生资助全覆盖；在高中阶段，实现了南疆四地州家庭经济困难学生资助全覆盖；在高等教育阶段，实现了家庭经济困难学生入学“三不愁”，即入学前不用愁、入学时不用愁、入学后不用愁，在制度上保障“不让一名学生因家庭经济困难而失学”。

“十三五”期间，新疆共拨付各级各类学生资助资金311.72亿元，惠及学生2618.35万人次。2021年，拨付各级各类学生资助资金82.99亿元，惠及学生674.98万人次。

如今，行走在天山南北、漫步在塔河两岸，学校已成为各地最亮丽的一道风景。窗明几净的教室、铺有塑胶跑道的操场、多媒体教学……一张张幸福的笑脸，映射着教育惠民生的生动实践。

满足学生多样化学习成长需求

在伊犁州霍城县惠远镇则徐中心学校的乡村学校少年宫，记者看到，学生们正在老师的指导下练习书法和乐器演奏。

“我每天放学后都来这里学习。学校的葫芦丝社团很有意义。我和小伙伴们特别喜欢。”惠远镇则徐中心学校学生努尔沙提·努尔买买提高兴地说。

惠远镇则徐中心学校办学历史悠久，自2014年乡村学校少年宫开办以来，学校以弘扬中华优秀传统文化为核心，开设了书法、乐器、剪纸、舞蹈等31个社团，满足了学生多样化的学习和成长需求。

“让德育教育、兴趣爱好、民俗文化融入活动，把乡村少年宫办成孩子的幸福乐园。”惠远镇则徐中心学校党支部副书记、校长院新龙指出。

在南疆大地，一个个现代化的教育园区如雨后春笋般涌现。

和田市德润教育园区内，一座拥有20万册藏书、可同时容纳300名学生的图书馆，成了学生们的热门“打卡地”。

“这里有各种我们想看的书，同学们组团来看书，还会相互交流读后感。”和田市第五中学学生阿卜杜克热木·阿不力米提说，去年学校搬入德润教育园区后，软硬件设施都有了很大提升，除了图书馆，学校还配备了多功能教室、书法教室、美术教室，请来社团老师开设了多种多样的特色课程，极大地丰富了课外生活。

2021年8月投入使用的和田市德润教育园区，总占地面积421亩，涵盖了从幼儿园到高中的全学段教育，为8000多名孩子提供了现代化学习环境。近年来，和田地区累计投入28.5亿元，在和田市、墨玉县、皮山县、于田县等建成9个教育园区，提供学位7.8万个，满足幼儿和学生“应入尽入”需求。

让每一个孩子都接受良好的教育是教育均衡发展的落脚点。从“有学上”到“上好学”，新疆教育正在奋力书写让人民满意、让人人出彩的时代答卷。（记者 李慧 尚杰）

(责编：李依环、何淼)