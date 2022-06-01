新华社北京5月31日电（记者黄玥）在“六一”国际儿童节到来之际，共青团中央、全国少工委开展“喜迎二十大，争做好队员”主题队日活动，组织带领少先队员寻访红色基地、聆听党史故事、重温入队仪式，争当新时代好队员。

近段时间，各地推出一批少先队校外实践教育基地，少先队员们走进基地，在参观体验中学习历史、感受变化、收获成长。

在广东，少先队员们登上“红领巾巴士学堂”电车，沿途感受并了解城市的历史传承，感悟新时代发展成就。在云南，队员们走进乡间致富小路，参观民俗展馆、体验民族文化，亲身感受村寨翻天覆地的变化。在海南，少先队员们来到海南热带雨林国家公园，聆听护林员等讲述自然保护知识，接受生态文明教育，体会“绿水青山就是金山银山”。

广大少先队员以情景剧等形式，回顾红领巾的由来，感悟初心和使命。

在江西，儿童舞台剧《红领巾摇篮》在萍乡安源上演，少先队员们扮演当年安源儿童团成员站岗放哨、传递信件等，在沉浸式氛围中感受在党的领导下中国少年儿童运动所走过的光辉历程。在湖南，队员们一起观看寻访新民学会旧址的情景剧，感受觉醒青年救国救民的豪情壮志，在情境朗诵中坚定成长为社会主义建设者和接班人的决心。在黑龙江，少先队员们自创、自编、自演了情景剧，展示近年来家乡转型发展成果。

红领巾相约中国梦。少先队员集合在一起，举行入队仪式、重温入队誓词，在庄重的仪式中唤起成长的责任和梦想。

在福建长汀，南山中复小学一年级首批30名学生光荣地加入少先队，老党员钟宜龙在现场讲述的长征故事，让队员们体会到红军长征不畏艰辛、不屈不挠的精神。在湖北武汉，红领巾讲解员为新入队的少先队员讲述革命历史和先锋故事，队员们认真聆听，启迪理想信念，树立远大志向。

江苏、重庆、甘肃、河南、新疆、西藏等地也通过线上线下方式，开展丰富多彩的活动。

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