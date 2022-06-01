本报记者 汪文正

2022年，中国高校毕业生达1076万人，同比增加167万人，毕业生人数创新高。受新冠肺炎疫情等多种因素影响，今年高校毕业生等重点群体就业工作面临不少困难和挑战。

为帮助家庭经济困难毕业生缓解就业压力，支持做好高校毕业生就业服务工作，财政部、教育部、人民银行、银保监会联合印发《关于做好2022年国家助学贷款免息及本金延期偿还工作的通知》，明确助学贷款延期还款、减免利息等支持举措。

财政部有关负责人介绍，此举预计将为贷款学生减免利息20多亿元、可申请延期偿还本金50多亿元，有助于缓解贷款学生经济压力和就业压力，帮助学生维护个人信用记录，促进其顺利就业，惠及400多万高校毕业生。

免除利息的范围如何确定？《通知》明确，2022年新毕业的贷款学生，因在校期间国家助学贷款利息由财政全额贴息，免除的是自毕业进入还款期后，在2022年年内个人应付的利息；对于以前年度毕业的贷款学生，免除的是2022年内应付的国家助学贷款利息以及以前年度的逾期贷款在2022年内产生的罚息。《通知》印发前已经结清国家助学贷款的毕业生，不在此次政策资助范围内。贷款学生不需申请，由承办银行直接办理。

上述负责人介绍，学生在读期间国家助学贷款利息全部由财政补贴，贴息资金由中央财政和地方财政分别承担。此次免除利息，参照国家助学贷款贴息政策执行。免息所需资金以省（自治区、直辖市、计划单列市）为单位，优先从中央财政和地方财政已拨付给承办银行的国家助学贷款风险补偿金可用的存量资金中支付。不足部分或没有存量资金省份所需资金，由中央财政和地方财政另行安排。

除国家助学贷款免息外，2022年内应偿还的贷款本金，还可申请延期1年偿还。

据介绍，处于还本宽限期的贷款学生，因2022年不需偿还贷款本金，故不适用延期偿还贷款本金政策，贷款期限不变。处于贷款偿还期的贷款学生，经本人自主申请，可延期1年偿还2022年贷款本金，延期贷款不计罚息和复利，最长贷款期限政策不变。本人未提交申请的，默认按原合同约定偿还贷款本金。《通知》印发前贷款学生已部分偿还或全部偿还的本金，不可再申请延期偿还。

以前年度毕业的贷款学生，如果在《通知》印发前已经偿还了2022年利息，是否能免除？据介绍，此类情况下利息应予以免除。若承办银行未进行扣款操作，则相应资金不再扣款，贷款学生自行使用。若承办银行已完成扣款操作，则由承办银行将已扣收的应免除利息退回个人账户。

此外，贷款学生受新冠肺炎疫情影响未能及时还款的，经贷款承办银行认定，相关逾期贷款可不作逾期记录报送，已经报送的应当予以调整。遇到这类情况，学生应如何操作？

财政部相关负责人解释，贷款学生因受疫情影响原因，如感染新冠肺炎住院或隔离、防疫需要隔离或观察、参加疫情防控、受疫情影响无收入来源等，未能及时还款的，可向承办银行提出申请，并按承办银行规定提交个人承诺等相关证明材料；承办银行履行相应审核程序后，对相关逾期贷款不作逾期记录报送。已经报送的逾期记录符合《通知》规定的，经承办银行审核后按相关程序予以调整。

(责编：李依环、何淼)