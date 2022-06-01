本报记者 高 乔

图为浙江华侨网络学院“家长学校”线上课程截图。

受访者供图

如何陪伴孩子高效学习、快乐成长？怎样帮助孩子树立学习中文的目标和理想？有哪些让孩子爱上中文的技巧方法？近日，一场专为海外华裔青少年家长开设的线上课程——“家长学校”，在“云上”火热开讲。在2个月的课程安排中，中国国内专家、教师与海外华裔青少年及其家长共同探讨海外华文教育中加强家庭教育的科学方法和重要意义。

由浙江省侨联、温州市侨联、温州大学主办，温州大学华侨学院、浙江华侨网络学院、温州大学欧洲华文教育研究所、意大利罗马中华语言学校承办的第三期“家长学校”系列课程暨“陪伴的力量”专题课程，不仅为海外华裔青少年家长提供了解华文教育的系统课程，也为家长提供了一个独特的教育交流平台。

高效沟通

5月22日，以“梦想的力量：如何更好地树立学习中文的愿景”为主题的第三期“家长学校”系列课程第三课在线上举办。140多名专家、老师、华裔青少年和家长齐聚线上会议直播间。

“我们邀请了意大利罗马中华语言学校初、高中部的优秀学生代表讲述自己学习中文的经历，与参与课程的家长交流讨论。对小学生家长来说，这些同学的故事既提供了可供参考的成长案例，也激发了触手可及的榜样力量。”罗马中华语言学校校长蒋忠华告诉本报记者，“每次课程结束后，都会有家长主动留在线上会议直播间和老师继续交流，讨论氛围非常热烈。”

作为第三期“家长学校”系列课程的主要负责人和主讲嘉宾，温州大学华侨学院院长、浙江华侨网络学院负责人包含丽接受本报记者采访时介绍，这种由专家引导，学生、家长共同参与讨论的课程互动形式，是本期课程的创新设计。“和以往的讲座式课程不同，这一期的‘家长学校’一般是专家先进行半小时的讲座，再由学生或家长进行半小时的案例分析，之后家长和专家、老师一起开展讨论。”包含丽说。

第三期“家长学校”自4月23日开始，持续至7月2日，共设置6次专题课程，围绕高效陪伴、学习中文、树立自我认同、引导自主学习等主题，通过主题报告、案例分析、自由研讨、课程总结等多个环节，激发海外华裔青少年及其家长与专家学者的互动讨论，回应海外华裔青少年家长面临的家庭教育困惑，提供专家分析意见，共同探讨解决方案。

“在参加课程的过程中，让我印象最深刻就是课程的互动环节。”德国九州中文学校校长严萍参与“家长学校”后感触良多，“有些家长就自己教育孩子的情况向专家提问，专家给出意见和看法后，家长还会进一步提出自己的想法，与专家一起深入挖掘话题背后的深层原因和解决方法。从中我们可以发现，当前，许多家长对家庭教育有自己非常深刻的见解，专家、华校老师和家长间的沟通是非常高效、高质且有意义的。”

共同成长

孩子因为生活环境与中国不同，学习和运用中文的语言环境较为欠缺，对中国传统文化的了解较为有限；当地主流教育观念更加注重寓教于乐、快乐成长，中国传统教育观念强调天道酬勤、努力进步，观念上有较大差异；孩子在完成中文作业时总爱磨蹭……在“家长学校”筹备期间，意大利罗马中华语言学校小学三年级学生家长李晓旭向课程筹备人员提出自己的困惑。

在“家长学校”开课前，作为承办方之一的罗马中华语言学校，面向全校家长展开课程调研，了解家长需求，并以此为基础进行课程设计。李晓旭接受本报记者采访时说，“课程主讲老师分享的许多家庭教育方法解答了我的问题。在和华校老师、其他家长的近距离沟通中，我也从他们的经验、案例中汲取教育方法，对培养孩子学习中文、爱上中文更有信心了。我相信，学习中文能为我的女儿打开一扇窗，增强她作为中华儿女的身份认同，也让她未来的工作生活有更多选择空间。”

作为罗马中华语言学校家长委员会主席，周苗苗既是课程的筹备者，也是课程的聆听者：课程筹备期间，她负责收集家长对课程的需求意见；上课期间，她担任课程的主持人，发放课程通知；作为两个正在罗马中华语言学校就读的学生母亲，她也在课堂上吸收自己所需的养分。

“家长是孩子的第一任老师。学校为我们开办‘家长学校’，就是帮助我们提升自身素质和教育能力，更好地呵护孩子成长。与此同时，家长中的很多人也是初为人母、人父，参加课程的过程也是我们成长的过程。”周苗苗说，“通过课堂的积极互动，我们能感受到学校对孩子高度负责的态度，也意识到家长配合学校教育的重要性。无形之中，学校和家长的心拉得更近了。”

“在‘家长学校’的课堂上，我们能感受到家长对孩子教育的重视程度以及家长渴望自我提升的强烈愿望。‘家长学校’邀请教育专家讲授方法、理念，邀请有成功教育经验的家长分享自己的教育方式，为这些家长提供理论和实践的双重建议。就像参加课程的家长说的那样，家长在‘家长学校’会有种‘找到组织’的感觉。”蒋忠华说。

步调一致

“推出‘家长学校’系列课程的初衷，就是让海外华裔青少年的家长更懂得如何发挥家庭教育的作用，营造学习中文、传承中国文化的家庭氛围。这既有利于海外华校完善家校共育的机制，进一步加强学生、教师、家长相互协作的课程体系建设，也为国内侨务工作者和研究人员了解海外华文教育现状、海外华侨华人发展新需求提供一个有温度的交流方式。”包含丽说。

在罗马中华语言学校，促进家长与学校沟通的家长委员会制度从2016年开始实施，目前已相对成熟。全校25个班级，每个班推选1到2名家长，由50多名家长代表组成家长委员会，负责家长与学校间的信息沟通和意见反馈，是老师的好帮手，也是驱动学校运转的“两个轮子”之一。

推出这一制度，是蒋忠华对激发家长力量所做的一次努力。“华文教育有完整的教学体系，采用的是中国标准化教学的教材和课程大纲。海外华裔青少年既要积极接受住在国主流学校教育，又要参加华文学校的学习和训练，需要付出很大精力。这个过程没有家长的支持和家庭氛围的熏染，是很难长期坚持下去的。我们希望通过‘家长学校’让家长和孩子加强对学校教育理念和内涵的理解、认可和支持，让家庭跟上学校的脚步，步调一致，共同引导孩子茁壮成长。”

“英国学者赫胥黎曾说过：欲造伟大之国民，必自家庭教育始。这次‘家长学校’在海外华校获得欢迎，表明越来越多家长认识到家庭教育的重要意义。”严萍认为，“家长学校”证明了，中国教育领域专家能为海外华侨华人提供现代、科学、与时俱进的家庭教育知识和方法，帮助海外华侨华人在家庭教育方面少走弯路。与此同时，“家长学校”也能对海外华裔家庭打造良好的亲子关系和幸福的家庭氛围有所启迪和帮助。

目前，除了“家长学校”系列课程，浙江华侨网络学院还与温州大学城附属学校、意大利罗马中华语言学校等华文教育专家、教师合作，自2022年春季开始推出了“小学数学”“趣味华文教育”“云游浙江”等系列课程，帮助海外华裔青少年学习中文、数学等学科知识，感受中国传统文化。借助“云上”力量，越来越多国内教育优质资源正跨越重洋，传递到海外华裔青少年及其家长的手中。

(责编：李依环、何淼)