新华社北京5月31日电 题：“应考尽考”“一个不落”——全国各地准备就绪全力“护航”高考

新华社记者

2022年高考在即，全国各地备考工作紧锣密鼓地展开。面对复杂严峻的疫情形势，如何统筹做好疫情防控和高考保障工作，力保考生“应考尽考”“一个不落”？怎样加强人防、物防、技防，确保考试公平公正安全？各地为“护航”高考纷纷亮出高招。

北京：加强心理疏导 封控区一人一考场

北京今年高考报名考生共5.4万人，截至5月29日，处于封控、管控状态的考生约3400人，考前多数考生能解封，对新的封管控情况将及时动态调整。

分类做好涉疫考生的考试组织工作，确保考生“一个都不能少”。北京对封管控区的考生，将在符合条件的宾馆酒店或具备食宿条件的学校考点参加考试。考试前一天，安排专车将此类考生闭环转运至封管控考点；考试期间，考点将为考生提供“吃住行考”一体化的考试保障。封控区考生实行一人一考场，管控区考生可多人一考场，考位间距不小于2米，来自不同管控区的考生安排在不同考场。确诊病例、无症状感染者和处于集中医学观察期的考生，使用集中医学观察场所和医疗救治场所设置的考场。

北京市委教育工委副书记李奕介绍，每个考点均配有生活服务、学业指导、心理咨询等老师，能随时与考生沟通联系，在符合防疫要求的前提下，帮助解决考试期间各类问题、需求。班主任、任课老师在非考试时间段也会和考生保持联系，做好学业指导和心理疏导。

广东：抓实抓细 贴心关怀

广东优化考生服务、加强协同配合，在交通出行、卫生防疫、噪音治理、防暑降温等方面加强服务保障。

记者在江门市多个考点看到，考场已按考试要求布置完毕，教室门口配备了免洗洗手液、电子体温枪等防疫用品。在恩平市第一中学高考考点，老师们对即将用于考场上防作弊的人脸识别平板电脑和金属探测仪进行检查，确保考场设备正常使用。

汕头市按下“静音”键，6月1日至28日高考等考试期间，对公共服务场所超标排放噪声、商业经营活动中使用高音广播喇叭等做出禁止规定。

珠海市启动高考爱心车队公益活动，集结200辆出租车，为高考考生提供免费车辆接送服务。考生可预约报名，由工作人员配对、确认，落实每位考生的送考车辆。届时交警将为爱心车队开辟绿色通道，确保送考车辆及时、安全抵达考场。

四川：制定特殊情况应急处置办法 建滞留考生台账

目前四川省内各考点所在区域均为低风险地区，对可能出现的情况，提前谋划部署，提升应急处置能力。新制定特殊情况应急处置办法，针对全域封控、考试前及考试期间突发疫情等极端情况，设定7种涉疫特殊考生和5种不同类型考点考场，分类制定具体组考要求。

针对不同考生，制定个性化方案，分类细致做好服务工作。对滞留省外的四川考生及滞留四川的外省考生，四川组建滞留考生摸排工作专班，市、县两级招生考试机构建立摸排工作微信群，“一对一”开展服务工作。同时建立全省滞留外省考生工作台账，逐一落实滞留考生的详细地址、健康情况、联系方式、管控措施以及返程安排等信息。对残疾考生等特殊群体开展摸排，对确需提供合理便利的考生，针对性地采取延长考试时间等举措照顾到位。

吉林：依法治考 加强考生体温监测

“高考期间取消堂食，采用盒饭的方式就餐，工作人员领取盒饭后，回到指定位置自行用餐，避免面对面就餐。”这是吉林制作的图文版防疫手册中的内容，已发到每名考生和工作人员手中。

吉林着眼于早、着眼于细抓好高考各环节工作，持续推进依法治考，开展“打击销售作弊器材”等四个专项行动。加大技防力度，协调通信管理部门升级设备，有效防范5G信号作弊，对涉考犯罪活动形成高压态势，全力保障考试公平公正安全。

为加强疫情防控，今年考生进入考点时，将对其体温进行严格限制，体温出现异常的，要进行二次测温。如果无法满足考试条件，将安排考生在考点隔离备用考场内参加考试。

辽宁丹东：点对点接送考生 设核酸检测采样绿色通道

丹东市今年共设9个考区、三类考点，其中备用考点内的120个备用考场，供已治愈出院的确诊病例和无症状但尚在随访期的考生、密接及次密接考生、封控区考生及隔离考生等使用，此类考生由专用车辆点对点闭环转运参加考试，实行“吃住行考”一体化管理。

丹东正在开展疫情防控“清零行动”，为方便考生出行，高考期间允许考生家长私家车点对点接送考生，私家车做到不下车、不停留、不聚集，即送即走、即接即走。同时，市内将投放一定数量运营车辆，通过固定车辆、固定考生方式服务不具备私家车接送条件考生，在保障高考顺利进行的同时，最大限度降低疫情传播风险。

此外，丹东还设置高考专用核酸检测采样点，开通单独采样绿色通道，有条件的县（市）区将为考生提供上门核酸检测服务。（记者吴晓颖、赵琬微、郑天虹、王莹、李双溪）

(责编：胡永秋、杨光宇)