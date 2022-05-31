本报北京5月30日电 （记者吴月）记者从教育部获悉：4月以来，教育部、国家卫健委持续指导各地结合本地疫情防控形势，精心制定高考组考防疫工作方案及应急预案，并在考场布置、环境消杀、健康监测等方面提出了一系列要求。目前，各地均已出台高考防疫相关工作方案，正在抓紧推进落实，切实保障广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康。

教育部、国家卫健委要求，准备充足的备用考点考场。各地已根据实际情况，准备充足的备用考点、备用隔离考场。对于因区域封闭、无法正常赴原考点参加考试的考生，经专业评估后，当地将根据其具体情况妥善安排在备用考点等参加考试；对于确诊病例、无症状感染者、密切接触者等特殊考生，经专业评估后，可在当地设置的医院考场、集中隔离点考场等参加考试。

加强考场的环境卫生和消毒。考试前，对考点、考场、通道、门把手、桌椅、宿舍等进行全面环境卫生清洁与消毒。考试期间，每科考完后做一次清洁消毒；考试结束后，做一次彻底环境清洁消毒。各地卫生健康部门或疾控机构为每个考点安排专门的防疫副主考，专职负责涉疫常规工作和突发事件处置。

加强考生和考试工作人员的个人防护。考试前，建议考生提前准备好口罩、手套、纸巾、速干手消毒剂等防护物资。赴考时如乘坐私家车、步行或骑自行车，可不戴口罩；如果乘坐公共交通工具，需要全程佩戴口罩，可佩戴一次性手套，并做好手卫生，同时注意社交距离。考试时，低风险地区的考生在进入考场前要佩戴口罩，进入考场就座后，可以自主决定是否佩戴；备用隔离考场和中高风险地区的考生，要全程佩戴口罩。工作人员和监考人员全程佩戴口罩，隔离考场的监考员及工作人员需穿戴工作服、医用防护口罩和一次性手套等，必要时穿戴防护服。

此外，要严格普通考场与备用隔离考场的分类管理，严格进入考点的体温检测，做好考前本地健康监测，加强考前核酸检测等健康筛查，完善应急预案，加强对考生的人文关怀和心理疏导等。

《 人民日报 》（ 2022年05月31日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)