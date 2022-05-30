人民网北京5月30日电 （记者郝孟佳）近日，由北京外国语大学主办，教育部哲学社会科学实验室北京外国语大学人工智能与人类语言实验室承办的“北京外国语大学2022年全国科技活动周”圆满闭幕。本次活动为期5天，以“走进科技，你我同行”为主题，重点展示了北京外国语大学人工智能与人类语言重点实验室的科研成果。

北京外国语大学党委常委、副校长赵刚希望，以此次科技活动周为契机，进一步普及人工智能在教育领域的广泛应用，弘扬科学精神，传播科学思想，激发青年人热爱科学，投身科学的热情，云游知识海洋，与科技同行，获得知识、技能的双重提升。

活动期间，讲解员带领大家云游北外世界语言博物馆，沉浸式体验北外如何通过科学的体系、合理的设计以及丰富的藏品，将历史与现实、知识与技能、本体与运用融为一体，全面立体的展现丰富多彩的语言世界，实现语言教育、语言研究和语言欣赏的目的。

此外，活动还开展了“学科知识图谱与智能外语教学”“语言、科技与艺术”“阅读过程中的眼动追踪技术”“脑损伤与言语障碍”“低资源语言机器翻译研究”“科学技术进步法”“科学技术普及法”等科普讲座。实验室的专家学者及老师们用多媒体演示的方式，为在线上观看直播的网友们展示实验室各研究中心的阶段性科研成果。

据了解，北京外国语大学人工智能与人类语言重点实验室正式成立于2019年12月，实验室围绕国家科教兴国战略制定重大科研项目，着力开展语言学习机理研究、基于人工智能的语言教学研究、多语言语料库、多语自然语言处理和外语健脑强智研究。

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