人民网北京5月30日电 （记者何淼）由中国世界石油理事会国家委员会、中国石油学会和中国石油教育学会联合主办，中国石油大学（北京）承办的中国石油工程设计大赛，历时九个多月的激烈角逐于5月29日圆满结束。

据了解，中国石油工程设计大赛旨在锻炼和提升学生解决复杂工程问题的能力，培养适应社会发展需要的科技创新型、工程实践型和团队协作型的卓越石油工程师，为全国乃至世界的石油学子打造了一个学术交流的大舞台。

据介绍，本次比赛以“一纪峥嵘创卓越，双碳宏图谱新篇”为主题，聚焦能源领域“双碳”发展需求，促进“双碳”人才培养和科技创新。在两院院士大会召开一周年之际，大赛首次创办以“石油工程”为主题，涵盖专家讲座、学术论坛、校长论坛等多项内容的“石油工程周”系列活动，通过全方位、多角度、深层次的主题交流。

本次比赛共有来自国内外48所高校的6000余名学生和2000余名指导教师参与，共提交作品1218份。11份国际赛道作品、9份软件开发类作品和88份方案设计类作品入围全国总决赛。

来自中国石油大学（北京）的团队获“卓越杯”，大赛还评出了特等奖1项、一等奖22项、二等奖74项、三等奖290项，产生团体总分奖3项、优秀组织奖4项、优秀指导教师奖159项、先进个人48名。

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