人民网北京5月30日电 （记者何淼）为了进一步加强京津冀小学校长交流合作，共同交流“双减”政策背景下京津冀学校减负提质经验，北京教育学院与河北省中小学教师继续教育中心联合主办的“双减”政策背景下的学校减负提质——第四届京津冀小学校长论坛日前在线上召开。

据了解，围绕校长们关心的热点话题进行分享交流，京津冀小学校长论坛此前已连续举办三届。本届论坛聚焦“‘双减’政策下学校减负提质”主题，从学校治理、教学改进、课程优化、作业设计、课后服务等视角为一线校长们提供了难得的互学互鉴机会。

在交流环节中，多位一线教师从教学实践出发，谈了各自的体会。天津市红桥区教师发展中心副主任徐长青，以“双减”政策落地关键是课堂教学结构性优化为主题，从理性看待国家“双减”政策；做好“双减”需课程双控，即通过学情优化，控制课堂教学进度，通过结构优化，控制课堂教学效度；“双减”落地回归课程是关键三个维度谈了认识。他表示，学校教育要回归党的教育方针，回归常识初心和梦想，回归课堂教学主阵地。

保定市教师进修学校副校长杨志超从教师的视角对减负提质进行了阐述。他认为，新时代需要的教师队伍要有以下几点：符合时代发展的教育理念、多层复合的知识结构、与未来相适应的专业能力、富有爱心及勇于追求的志向。教师只有在专业上收获成长，才能真正有职业自信和尊严。一所学校能否办好的关键在校长、在教师。

北京第二实验小学校长芦咏莉在交流中指出，“双减”实践无法一蹴而就，要经历调整、调研、实践、再调研的过程。在课程设计方面要达到课表内外一体化，在师资储备方面，要追求家校社一体化的结果，在质量管理方面则注重评价与教研相结合。

“‘双减’政策实施以来，我们学校都在努力调整转型，特别渴望听一听省外地区的实践经验，看一看京津学校的减负思路和做法。通过今天的交流有不少经验智慧值得借鉴。”多位来自河北省的校长们这样说到。

来自京津冀地区二十余位专家、校长在论坛上分享了减负提质的创新案例，为促进学校教育高质量发展，落实五育并举育人目标，进行了积极的探索。河北省中小学教师继续教育中心常务副主任高宇、北京教育学院教务处处长张金秀等320余位教育领域的专家及小学校长参与了本次论坛。

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