记者郝孟佳

2022年全国高考即将来临，高考志愿如何填报？怎样选择合适的专业、心仪的大学？高校招生政策有哪些变化？学校的录取原则有何特别之处？奖助学金要如何申请？人民网特别推出“2022年高校招生”系列报道，让考生和家长全面、深入了解各大高校的人才培养理念、办学特色以及校园文化生活。

南京大学坐落于钟灵毓秀、虎踞龙蟠的金陵古都，是一所历史悠久、声誉卓著的百年名校。1994-2020年期间，本科毕业于南京大学的杰出青年获得者达到201位。南京大学是国家“双一流”建设A类高校，拥有16个建设学科。目前，拥有两院院士33人，国家级重点实验室、研究中心、平台13个，省部级重点实验室、研究中心、基地55个。

人民网：2022年贵校招生政策有哪些变化？招生专业有无增减？招录政策上有什么新的变化、新的亮点？

南京大学：2022年，南京大学本科招生变化很多，主要是围绕学校跨入“一体两城四校区”办学格局展开的。苏州校区规划人才培养规模1.2万人，本科生、研究生各6000人。首批170位研究生已经完成录取，首批500名将列入南京大学本科招生计划，面向全国招生。所以，今年最大招生利好就是南京大学本科扩招500人，并且设置了智能科学与技术、智能化软件、集成电路设计与集成系统、数字经济四个专业。

招生时，学校将采用“同一院校代码”招生，其中，苏州校区四个专业采用技术科学试验班一个大类招生。入学时，全部新生将在鼓楼校区完成大类培养，享有同样的拔尖计划、交叉实验班等二次选拔机会。专业分流时，根据最终准入专业确定在哪个校区完成后续学业，并且本科期间苏州和南京各校区资源共建共享，各校区学生仍有机会跨校区选择。毕业时，无论在哪个校区毕业，都将获得同样的南京大学毕业和学位证书。所以，“一体化培养”体现在“同一院校代码、同为大类招生、同步分流机制、同享培养资源、同样毕业证书”等五个方面。

在录取环节，学校这几年一直坚持“不退不调两兼顾”的做法。即对于本科一批次报考且服从专业调剂的考生，坚持进档“不退档”。不设专业级差，对于本科一批次报考且专业志愿填满的考生，基本做到志愿“不调剂”。在本科一批次继续采取调档时认可高考加分，安排专业时依据实考分的录取规则，兼顾有政策加分考生利益和其他考生公平。

人民网：请您向考生介绍一下学校的优势、特色专业。

南京大学：从“双一流”学科建设点和评估A类学科分布来看，学校在中文、历史、哲学、外国语文学、物理、化学、生物等强势文理科上表现突出。随着文理工医协调发展战略的持续推进，南大在计算机、软件、电子、光学、信息与通信、环境、材料等工程学科中也大放异彩；经济、管理、社会等社会科学齐头并进；建筑学、城乡规划、临床医学、口腔医学、药学等也进展飞速。所以，包含这些专业的人文科学试验班、社会科学试验班，数理科学类，以及电子信息类、软件工程等是考生与家长非常青睐的专业。报考工科试验班的同学，很多会选择其中的金融工程、自动化、材料物理、四年制的城乡规划等专业。

仅从录取分数和考生关注度来看，人工智能、计算机、匡亚明学院大理科班，以及文理兼招的经济管理试验班一直是南大最热门的专业。去年，学校增加了计算机金融实验班、环境与健康实验班、建筑与规划实验班等三个交叉复合招生培养项目。其中，计算机金融实验班是双学士学位培养项目，考生在规定时间内完成课程和毕业要求，将获得计算机科学与技术和金融工程两个学士学位。今年，学校继续增加了德语法学实验班，毕业考生将获得德语和法学两个学士学位。

另外，南京大学临床医学（5+3一体化）开设本博贯通培养通道。近几年，80%的学士攻读博士学位。今年，南京大学还在部分省份提前批次设置马克思主义理论专业，在部分省份相应批次设置戏剧影视文学专业。

人民网：考生报考时需要注意什么？在报考方面您有哪些建议？

南京大学：兴趣比分数更重要。考生在兴趣明确的情况下，最好选择相关专业。不要因为成绩高而一味追求热门专业。

高校比专业更重要。大学毕业生都将面临就业，今年全国就业人数达到1076万。高水平高校、各领域强校，以及所处城市对未来就业非常重要。

成绩比冷热更重要。升入大学，学生都将面临学习压力，未来还会面临考研压力。事实证明，学生在各专业的学业成绩取得前30%，往往比身在所谓的冷热专业更加重要。比如在南大，学生可以直接获得保研资格，并有一定的专业选择范围。即使是就业，成绩好的同学也往往更具竞争力。

人民网：请问学校的转专业政策是怎样的？

南京大学：学校从2017年推动大类招生培养联动改革，考生录取的有志愿率基本维持在99%左右。如果想进入南京大学优势文理科专业，新生进入学校时，就可以报名参加14个拔尖计划和多个交叉创新实验班的选拔。

学校从2009年开始启动“三三制”人才培养方案，首创了专业准入准出机制。每个专业都设定了一定数目的专业准入课程，大一或者大二选择准入课程后就可以申请转入另一专业进行学习。例如，选修《大学物理》《大学物理实验》《电路分析》三门中的两门，并且获得5个及以上学分，就可以申请准入电子信息类专业。近几年，学生经过一年大类培养后分流到专业的一志愿满足率高达90%左右，前两志愿满足率超过97%。

同时，每个专业也设定了40个学分的专业准出要求，除了完成主修专业的毕业要求外，如果同时完成另一专业的准出条件，毕业时可以申请第二学位。这一举措为本科生自主选择专业和交叉复合发展提供了自由通道。

所以，与很多高校“严进宽出”的转专业政策不同，南京大学没有严格意义上的“转专业”，专业的选择和学位的获得可以说是“无时点、全贯通”的过程。只要学生有明确的专业意向并付诸行动，一定“学如所愿”。

(责编：郝孟佳、熊旭)