人民网北京5月30日电 （记者郝孟佳）近日，昆山杜克大学为首届本科生和2022届研究生举行线上毕业典礼，庆祝来自世界各地近30个国家的385名学生毕业。

其中，234名本科生顺利毕业，获得昆山杜克大学学士学位和杜克大学学士学位，151名硕士毕业生获得杜克大学硕士学位。

“作为首届本科生，你们不仅是接受教育的学生，同时也是观念变革的引领者和推动者，新生事物的创造者和示范者。”昆山杜克大学校长冯友梅表示，希望同学们今后无论在何处、无论做什么，在沟通方式、路径选择、评价标准等方面，要用现代文明的观念和伦理指引，崇尚利人利己、合作共赢；用理性的循证思辨能力观势，努力发挥在融通各国文化、增进文明交流中的独特作用，为建设各美其美、美美与共的和谐世界贡献自己的一份力量。

中国驻美国大使秦刚寄语毕业生们：“人与人之间的交流已经成为超越国界和文化差异的桥梁，成为推动国与国关系发展的永恒动力。你们在学校与来自不同国家的老师和学生交流，体验文化的丰富性和多样性，并找到终身的导师和朋友。希望你们从学校走出去后，继续追逐梦想，成就自我，造福他人，并成为中美友好的使者。”

杜克大学校长文森特·普莱斯说：“在创办昆山杜克大学时，我们最大的愿望是让优秀的学生有机会成长为学者和全球公民，做好准备开启有原则、有意义的人生。2022届毕业生代表了这些愿望的最终实现。”

武汉大学校长窦贤康表示，昆山杜克大学扎根中国大地，融合中美两国优质教育资源，致力于培养具有民族文化之根的世界公民。他希望，毕业生们放眼世界，到更有挑战的宏大舞台上去，增强人类命运共同体意识，参与解决人类共同面临的全球性重大问题，推动社会进步、引领人类文明，做出无愧于时代的重大贡献。

据悉，昆山杜克大学位于中国江苏省昆山市，由美国杜克大学和中国武汉大学与昆山市政府联合创办，于2013年9月获得中国教育部正式批准设立。

(责编：郝孟佳、熊旭)