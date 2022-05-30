5月29日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第349场新闻发布会上，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕介绍，2022年全市高考报名考生共5.4万人，考试将于6月7日至10日进行。

据悉，2022年全市高考报名考生共5.4万人，考试将于6月7日至10日进行，其中6月7日至8日为全国统一高考时间，考试科目是语文、数学、外语3门；6月9日至10日为普通高中学业水平等级性考试时间，考试科目为思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门，考生自主选择3门参加考试。

具体时间安排：

6月7日 9:00-11:30 语文；15:00-17:00 数学

6月8日 15:00-16:30 英语（笔试）；

15:00-17:00 其他外语（含听力考试）

6月9日 8:00-9:30 物理；11:00-12:30思想政治；

15:30-17:00 化学

6月10日8:00-9:30历史；11:00-12:30 生物；

15:30-17:00地理

李奕表示，疫情使得北京今年高考面临新的困难，为了应对挑战，我们一方面强化对高考组考防疫工作的组织领导，成立市、区两级工作专班，指导各区细化完善考试实施方案和应急预案，目前各类考点设置已经落点落位，人员储备、物资保障已经全部到位。另一方面，及时做好考生前期情况摸排，每天对全市考生、考务工作人员及其共同居住人情况进行一轮摸排，更新数据，实时动态掌握考生涉疫情况。这一段时间，考生和家长能够感受到，不仅仅是每日健康状况，包括所在位置是否还在封管控区，学校老师和报名单位均在每日联系。

关于常规考点安排情况，李奕介绍说，北京全市共设99个常规考点，分别在18个考区，主要安排能够正常参加考试的考生，这类考点是考场布置的主体，可以满足全市所有考生正常状态下的考试。“我们又考虑了两种特殊情况，一方面在每个常规考点，按一定比例设置了备用考场，用于安排考试当天入场时健康检测异常或考试过程中身体状况异常的考生、返京不足14天的考生考试，这类考场设置了专用防疫通道、安检入口和防护措施，与其他考场严格实行物理隔离。我们还为常规考点设置了备用考点，如果常规考点或周边发生聚集性疫情，那么将原考点进行整体平移至备用考点。”

关于封管控考点的安排情况，李奕表示，选择符合条件的宾馆酒店或具备食宿条件的学校设置封管控考点，用于安排届时处于封控区、管控区的考生，为考生提供“吃住行考”一体化的考试保障。“在流程安排上，考试前一天，安排专车将位于封控区、管控区的考生闭环转运至封管控考点；考试期间安排统一食宿，也就是说考生要住在考点，因为从防疫要求角度，不可能再进行每日每场往返考场的工作安排；考试结束后再闭环转运回去，整个过程实现闭环管理。在考场安排上，封控区考生实行一人一考场，管控区考生可多人一考场，考位间距不小于2米，来自不同管控区的考生安排在不同考场。此外，为了应对考试期间有可能的涉疫考生突然增加的情况，还提前配置了备用封管控考点。”

关于在集中医学观察场所和医疗救治场所设置的考场情况，李奕表示，主要用于安排确诊病例、无症状感染者和处于集中医学观察期的考生。“在地坛医院、小汤山医院设置确诊病例和无症状感染者考场；在每个处于集中医学观察期考生所在集中医学观察地点设置考场，考场监考员按医学要求防护，单人单场考试，考后试卷、答题卡消毒后密封送交。”

据悉，2022年北京市中考将在6月24日至26日举行，李奕表示，“将参照高考工作方案和各项防疫措施组织实施，并视北京市疫情防控形势的变化，对中考的防疫措施等进一步细化完善。”

(责编：李依环、何淼)