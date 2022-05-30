作为新中国第一所轻工高等学校，陕西科技大学有着64年办学历史，每年西部就业学生占比超60%，学生就业满意度和用人单位满意度逐步攀升。多年来的就业实践让我们深深感到，只有不断提高学生培养的针对性，才能持续提升就业匹配度。

今年4月末，学校举行了2022届毕业生春季就业供需双选会，176家在陕企业提供了3500余个就业岗位，给毕业大学生送来“及时雨”。书记校长带队赴陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、西安翔腾微电子科技有限公司等名优企业访企拓岗。我也深入各院系开展毕业生就业工作专题调研，协调多方资源破解就业难题。

更好了解企业用人动态和需求，才能真正提高人才培养的针对性。每学期，我们都会派出由各院系党政领导、专业教师、辅导员和学生代表组建的市场开拓队伍，结合学生就业意向、学校学科方向，重点走访百余家企业，开展社会需求调查，为学校学科专业调整、人才培养方案制定、招生计划安排和就业指导服务提供依据。

学校还着力推进产学研协同创新，积极推动科研成果与服务地方产业发展紧密对接，不断丰富校企双方在人才联合培养、学生就业实习、科研技术攻关、成果落地转化等方面的合作，源源不断输送社会急需、行业期盼、企业渴求的人才。比如，集中优势力量重点发展信息、能源、人工智能等重点学科，向新轻工方向深度融合发展，推动学科专业结构调整走出新路子，人才培养展现新内涵。

学生正确的成才观、职业观、就业观，离不开课程思政、校友典型、朋辈榜样等的示范和带动。为此，我们建立学生成长档案，依据学生求职、考研考公、基层就业、应征入伍、创新创业等不同需求，分层分类搭建校内外实践平台。近年来，学校涌现出一大批就业创业先进典型。2016届毕业生孙可榜、2018届毕业生杨盼生扎根新疆、西藏，2021届毕业生阿布都沙拉木·艾比布拉创业带动800家农户脱贫致富……他们用实际行动践行了回报社会的誓言。

接下来，我们会锚定时代和社会发展所需，加强就业信息化建设，让校企衔接融入学生求学、择业全过程，让他们终身受益。

（项目团队：记者 张胜、陈鹏、王美莹、王胜昔、王斯敏）

(责编：李依环、何淼)