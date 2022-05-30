本报北京5月29日电 （记者叶紫）近日，人社部印发《关于做好2022年技工院校招生工作的通知》，指导各地人力资源社会保障部门和技工院校进一步落实招生政策，扩大招生群体，稳定招生规模。根据《2022年人力资源和社会保障事业发展计划》，今年全国技工院校计划招生140万人以上。

通知指出，要认真研究分析人力资源状况及本地区应届初、高中毕业生数量、结构、升学意愿等情况，合理制定技工院校招生计划，积极面向各类群体广泛开展招生。要坚持就业导向，引导技工院校紧密结合经济社会发展需要合理设置招生专业，鼓励技工院校广泛开展校企合作，积极开展工学一体化技能人才培养，提高培养质量。加强帮扶家庭招生，指导技工院校聚焦国家乡村振兴重点帮扶地区，积极面向帮扶家庭子女开展招生工作。通知要求，每年至少开展一次技工院校招生资质检查和招生专业备案，设立并向社会公布技工院校招生监督举报电话。

据悉，截至2021年底，全国共有技工院校2492所，在校生426.7万人。2021年度全国技工院校共招生167.2万人，毕业生108.7万人，就业率为97.2%。

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