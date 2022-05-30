本报记者 王崟欣

上午8点半，蓝晓雨像往常一样来到办公室。坐在电脑前，她做的第一件事就是打开微信。

2015年，研究生毕业的蓝晓雨考入福州市劳动就业中心。作为福州市人社局的直属公共就业服务机构，劳动就业中心的主要职能是促进就业、预防失业。而蓝晓雨所在的就业服务科，就是为更好服务各类求职者而设立的。

点开微信群，“咚咚咚”的提示音响起。集纳了上百家企业的各个就业服务群里，已经有不少用人单位发布了新的招工信息。蓝晓雨一条一条看过去，她需要将这些零散的用工信息汇总后发布。几乎是同时，聊天对话框和邮箱收件箱里，也收到了不少求职者发来的求职意向。

“一头连着求职者，一头连着用工方。”蓝晓雨形容自己的工作是个“就业红娘”，在服务好求职者的同时，也要及时掌握企业用工需求。

蓝晓雨清楚，要当好这个红娘，关键就是要打破信息不对称，让求职者和用工方之间实现更好对接。

首先是有岗。蓝晓雨的通讯录中，联系最频繁的要数各县市区和社区的就业服务人员了。每天，这些一线的就业服务人员会面对面直接接触到前来登记用工需求的企业，做好信息收集。每月，他们还需要对所在地重点企业的用工需求进行摸底。而这些信息，最终都会汇总到蓝晓雨手上。她要做的，就是做好信息的更新与发布。

点开一个企业登记的信息，蓝晓雨却并不着急发布。“先要审核营业执照，再看信息是否准确完整。”蓝晓雨说。福州市劳动就业中心主任郑新介绍：“对企业进行资质审查，能够确保信息的真实性。”审核完毕，登录福州市人社局官方求职平台“摇工作”网站，蓝晓雨进入后台，录入岗位，一键发送，“通过大数据，求职者的求职意向便可以与企业的用工需求实现精准匹配。”蓝晓雨说。

“只有线上渠道是不够的。”蓝晓雨介绍，会使用线上平台找工作的大多数是年轻人，而在福州的求职市场上，年龄大、文化程度不高的人仍有不少。如何让不同类型的求职者最大程度地知晓企业的用工需求？

策划并举办招聘会、制作用工海报发往各个社区张贴、在就业服务大厅内设置岗位墙并定期更新……“仅招聘会，我们今年就已经举办了500多场。”蓝晓雨点开招聘会清单——校企对接会、民营企业专场招聘会、退役军人专场招聘会、金秋招聘会等，针对不同类型的求职者，几乎都有对应的专场。

“就业服务千头万绪，最关键还是要对接好岗位的供需双方，当好这个‘就业红娘’，同时不断丰富岗位收集和发布的渠道，照顾到不同类型求职者的需求，最终帮助千家万户能就业、就好业。”蓝晓雨说。

《 人民日报 》（ 2022年05月30日 14 版）

(责编：李依环、何淼)