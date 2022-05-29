“爸、妈，成了，工作落实了，就在西部（重庆）科学城我实习的公司，等拿到毕业证就可以签合同！”5月20日下班后，周靖左手拿着电话，右手激动地捏成拳头，一边说一边踏上了从公司开往学校的公交车。

求职季如期到来，找工作成为应届毕业生迈出校门的第一道现实考题。

周靖是重庆医药高等专科学校医学检测专业的一名应届毕业生，学校就在科学城核心区内的大学城。今年春节后，她就关注就业形势，看着应届毕业生人数创新高，感觉到压力越来越大。“4月初，一家公司招聘实习生的信息传到班级群里，我马上就报名参加面试。”周靖说。

两周后，周靖顺利成为该公司的一名实习生，开始学习新型冠状病毒抗原检测试剂盒的研发和生产。一个多月过去，她接到公司通知，拿到毕业证就能签正式劳动合同。她兴奋不已：“当时我专门搜了公司地址，没想到离大学城这么近，就在科学城的生物医药产业园，这里的环境我非常熟悉。”

原来，今年初，为了让高校毕业生“迈出大学城，留在科学城”，西部（重庆）科学城相关部门深入企业走访了解用人需求，同时及时对接高校，搭建起用人单位和学校之间的“信息鹊桥”，实现人才供需互通有无，线上线下为高校毕业生送岗位“上门”。同时，对重点企业实现用人单位社会保险补贴“免申即享”，鼓励企业录用高校毕业生。

“我们算是科学城的初创企业，需要大量专业的技术人才。科学城也给企业很多优惠政策，帮助我们顺利招到专业对口的应届毕业生。”重庆明道捷测生物科技有限公司人事部负责人说。

据重庆市人力社保局发布的数据显示，今年西部（重庆）科学城核心区内十所高校的毕业生总数约为6.5万人，毕业人数再创新高。

在疫情等多重因素影响下，今年2月，《西部(重庆)科学城大学生创新创业一件事政策指南》出台，梳理22条创新创业政策及服务事项，为大学生企业开办、成长、成果转化提供全方位服务。

应届毕业生余兵选择在科学城创业。“创业培训、创业导师服务、创业孵化基地、创业担保贷款等‘实招’都是科学城为创业者搭建的平台，我先后参加了科学城举办的创业培训、求职大赛等活动，对我有很大的帮助。”余兵说。

在余兵看来，创业是另一种就业方式。“今年疫情反复，我的初创公司也受到一些影响，科学城相关部门第一时间帮助我及时调整策略，为公司发展提供了新的方向。”

重庆大学应届毕业博士生孙松，最近收到不少企事业机构向他抛出的橄榄枝。“但我已经做好了选择，留在大学城的高校任职。”孙松说，科学城是一片干事创业的热土，大学城是他成长的摇篮，他想把自己的所学留在这里。

人才是第一资源。为了留住像孙松这样的人才，科学城先后推出“金凤凰”人才政策，形成一条完备的人才服务链条，越来越多的高校毕业生选择留在科学城就业创业。（张国圣、李宏、王倩）

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