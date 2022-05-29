本报北京5月28日电 （记者丁雅诵）记者日前从教育部了解到：目前我国建成世界规模最大职业教育体系，共有职业学校1.12万所，在校生超过2915万人。“中高职学校每年培养1000万左右的高素质技术技能人才，高职院校3年累计扩招413.3万人，1万余所职业学校每年开展各类培训上亿人次。”教育部职业教育与成人教育司负责人介绍，作为国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，近年来，职业教育适应性不断增强，现代职业教育体系加快构建，为促进经济社会发展和提高国家竞争力提供了优质人力资源支撑。

——与产业发展同频共振。据统计，10年来，职业教育专业目录经过两次调整，更新幅度超过70%。目前，全国职业学校共开设1300余个专业和12余万个专业点，基本覆盖了国民经济各领域，有力支撑我国成为全世界唯一拥有全部工业门类的国家。在现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域，一线新增从业人员70%以上来自职业院校毕业生。

——校企合作不断深化。全国组建了1500多个职业教育集团（联盟），涵盖企业、学校、行业、科研机构在内的4.5万余家成员单位，形成了资源共享、责任共担、合作发展的特色办学模式。在“土地+财政+税收”政策激励下，职业学校与企业共建实习实训基地2.49万个，年均增幅达8.6％，现代学徒制试点覆盖1000多个专业点。

——为学生成才搭建“立交桥”。据了解，有4500余所职业学校支持中小学开展劳动教育实践和职业启蒙教育，辐射中小学近11万所，参与人次超过1500万，引导青少年树立技能报国之志。以“文化素质+职业技能”为内容的“职教高考”制度不断完善，成为职业学校学生和普通高中学生接受高等职业教育的主渠道。

——为全民终身学习提供丰富资源。中央财政连续10年支持建设职业教育国家专业教学资源库。在此基础上，今年3月“国家职业教育智慧教育平台”正式上线，覆盖了19个专业大类、396个高职专业，汇聚了660余个专业教学资源库、1000余门在线精品课和2000余门视频公开课，及420余万条视频、图片、文档等资源，为全民学习提供充足数字资源。

《 人民日报 》（ 2022年05月29日 01 版）

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