4月以来，教育部、国家卫生健康委持续指导各地结合本地疫情防控形势，精心制定高考组考防疫工作方案及应急预案，并在考场布置、环境消杀、健康监测等方面提出了一系列要求。目前，各地均已出台了高考防疫相关工作方案，正在抓紧推进落实，切实保障广大考生和考试工作人员的生命安全和身体健康。

1.准备充足的备用考点考场。各地已根据实际情况，准备充足的备用考点、备用隔离考场。对于因区域封闭、无法正常赴原考点参加考试的考生，经专业评估后，当地将根据其具体情况妥善安排在备用考点等参加考试；对于确诊病例、无症状感染者、密切接触者等特殊考生，经专业评估后，可在当地设置的医院考场、集中隔离点考场等参加考试。

2.加强考场的环境卫生和消毒。考试前，对考点、考场、通道、门把手、桌椅、宿舍等进行全面环境卫生清洁与消毒。考试期间，每科考完后做一次清洁消毒；考试结束后，做一次彻底环境清洁消毒。各地卫生健康部门或疾控机构为每个考点安排专门的防疫副主考，专职负责涉疫常规工作和突发事件处置。

3.严格普通考场与备用隔离考场的分类管理。普通考场与备用隔离考场的人员物品严格实行分区分类管理，不交叉、不混用。备用隔离考场应设置专用防疫特殊通道、安检入口等，并与普通考场严格实行物理隔离。

4.严格进入考点的体温检测。考点入口处设体温检测点，对所有进入考点人员进行体温测量。如体温出现异常，可适当休息后使用其他设备或其他方式再次测量。仍不合格的，须经专业评估，符合条件的安排在备用隔离考场考试。

5.做好考前本地健康监测。前期，各地已部署对参与组考、监考环节的工作人员和考生等，按要求做好考前连续14天本地健康监测，每天体温测量并记录，监测身体健康状况，减少不必要的聚集和跨区域流动、不到人群流动性较大场所、不前往中高风险等级地区。

6.加强考前核酸检测等健康筛查。各地根据实际情况，做好对特定区域范围考生及涉考人员的考前核酸检测，对于筛查异常考生，安排备用考点（场），不与正常考生同考点（场）参加考试。健全完善健康筛查补办快速通道等措施。

7.加强考生和考试工作人员的个人防护。考试前，建议考生提前准备好口罩、手套、纸巾、速干手消毒剂等防护物资。赴考时如乘坐私家车、步行或骑自行车，可不戴口罩；如果乘坐公共交通工具，需要全程佩戴口罩，可佩戴一次性手套，并做好手卫生，同时注意社交距离。考试时，低风险地区的考生在进入考场前要佩戴口罩，进入考场就座后，可以自主决定是否佩戴；备用隔离考场和中高风险地区的考生，要全程佩戴口罩。工作人员和监考人员全程佩戴口罩，隔离考场的监考员及工作人员需穿戴工作服、医用防护口罩和一次性手套等，必要时穿戴防护服。

8.完善应急预案。针对突发疫情等极端情况，开展多种场景的应急演练，确保高考防疫各环节有效对接、有序实施。考试过程中有发热、咳嗽等呼吸道症状者，由考点当地的卫生健康部门、疾控机构和医疗机构专业人员进行专业评估，并按照应急预案稳妥处置。

9.加强对考生的人文关怀和心理疏导。各地通过线上线下等方式，精心做好受疫情影响相关考生的心理疏导。同时，引导广大考生科学作息，合理安排复习备考进度，适度加强身体锻炼，以积极、理性的心态备考应考。

(责编：牛镛、杨光宇)