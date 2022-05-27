本报记者 赵晓霞

《开讲啦》——全球共享一堂中文课现场。

中央广播电视总台供图

美国青年唐伯虎在《开讲啦》——全球共享一堂中文课现场互动。

随着中文热持续升温，学习中文成为不少外国民众尤其是外国青年的选择。中文的魅力在哪里？中文到底有多神奇？日前，在由中外语言交流合作中心、中文联盟和中央广播电视总台国际传播规划局、央视综合频道共同推出的《开讲啦》——全球共享一堂中文课上，来自42个国家的100名“汉语桥”选手、新汉学博士生等中文学习者代表以及国际中文教师和志愿者代表，在线参与了讨论。

“中文是浪漫和神奇的语言”

“今天下雨路很滑，我骑着自行车差一点摔倒，好在我一把把把把住了。请问这四个‘把’，有什么区别？”在这堂中文课上，主持人的话音刚落，来自西班牙的留学生苏诺伊就接过了话头，“‘一把’的意思是‘很快’……最后一个‘把’的意思是‘抓住了’，是动词。”

主持人和苏诺伊的这段对话让不少观众感慨“中文真的是太神奇了”。

“主持人的这个问题把我们问住了，不过这正是中文的魅力所在。通过这个典型的例子，我还学会了对句子结构进行分析，对中文有了更深一层的了解。”来自北京语言大学的尼泊尔留学生胜利说。

曾在俄罗斯圣彼得堡独立孔子课堂担任志愿者的褚天歌看到主持人和外国青年的现场互动，不禁回想起自己作为志愿者时的点滴，“我曾在国外任教，时时能感受到中文的魅力。我记得每次进校门时，外国小朋友热情地用中文打招呼的场景，也记得成人学生努力用中文描述自己假期到中国的所见所闻的兴奋，更记得汉语水平考试（HSK）考场上用放大镜答题的六旬老人的认真”。

来自加拿大、曾获第13届“汉语桥”世界中学生中文比赛总冠军的甜甜感慨道：“中文是浪漫和神奇的语言，通过学习中文，可以穿越时空与古人对话。同时，中文也在被不断地注入新的活力，涌现新潮的词汇，古老而又年轻！”

“中文是好看的，也是好听的”

现场主讲嘉宾、北京大学对外汉语教育学院院长赵杨从汉字入手，阐释“中文的美”。他解释道，汉字是方块字，具有独特的美，对汉字结构和结构之间的关系进行个性化处理，还产生了书法艺术。

已学习中文几年、就读于德国杜伊斯堡大学的海洋也很喜欢汉字。在他看来，汉字是中华文化的载体，每个汉字背后都有一个故事。“所以，外国中文学习者不仅要学汉字的发音，还要了解汉字的文化背景。”

来自湖北大学的赞比亚留学生卫拉对赵杨教授介绍的汉字印象深刻，“我对汉字的感受不再是复杂、枯燥，而是有趣、有魅力。”

赵杨表示，“中文不仅是好看的，还是好听的，是韵律优美的语言”。他举例说，比如“乱七八糟”中的“七”和“八”是什么意思？其实是衬字衬音，让语言更富有韵律，表现力更强。类似的例子还包括“古里古怪”“慌里慌张”中的“里”，也是用来衬音。”“古代的诗词歌赋更是把韵律美展示到极致，比如杜甫的《登高》一诗中‘无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来’，平仄相对，词语相对，而且通过字形做出呼应，带草字头的‘萧萧’与‘落木’呼应，带三点水的‘滚滚’与‘长江’呼应，把汉字的字形特点和声音特点发挥到极致，看上去漂亮，读起来舒服，而且意境优美。”赵杨说。

中文保持着生生不息的生命力

对海外中文学习者来说，中文的魅力还在于其在文明交流互鉴的过程中，坚持自我又不断发展。

正如赵杨所说，中华文化是包容的文化，如中文中就有很多外来词，比如胡萝卜、茉莉、雷达、卡路里、三明治、沙发、基因等。“这些外来词丰富了中国的语言文化，也正是因为不断吸收借鉴其他文明成果，中华文明才一直充满活力。”赵杨说。

在《开讲啦》——全球共享一堂中文课上，海外青年也提到了自己母语中源于中文的词汇，比如苏诺伊提到了“孔夫子”，美国青年唐伯虎提到了“豆腐、乒乓”。

在海外中文学习者看来，正是由于中文保持着生生不息的活力，学习这门语言就可以打开一扇多视角看待世界的窗。

第十四届“汉语桥”世界中学生中文比赛全球总冠军光洁就曾表示，进入中文世界如同进入一个神秘和有魔力的世界，不仅开阔了自己的视野，而且改变了看待世界的角度——学会了用不同的文化视角处理所遇到的问题。

来自阿塞拜疆巴库国立大学孔子学院的学生安黎雅对主持人所说的“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”特别有感触，“我和所有学中文和喜欢中国文化的朋友组成了一个大家庭，大家尊重世界文化的多样性，更通过学习中文学会用不同文化视角看待世界，这是最大的收获。”

(责编：孙竞、郝孟佳)