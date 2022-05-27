本报记者 张丹华

在西北工业大学网络空间安全学院，党总支书记王震不大的办公室里，有张折叠床，已经陪伴了他5年……

2016年底，王震放弃国外优厚的待遇回国，扎根西部。他带头组建实验室、搭建科研团队、攻关关键技术，为尽快解决国防安全领域重大课题，经常忙到深夜，在办公室休息一晚，第二天接着工作。

“科技革命和产业革命突飞猛进，我们要抓紧干。慢了，就会辜负党和人民的期望。”王震这样说，也这样做：他主动将自己的科研成果融入国家战略、产业布局和区域发展，为国家急需型基础和应用研究做出重要贡献。

“我回国发展的目标很清晰、很坚定”

生于1986年的王震，是西北工业大学一名很年轻的教授，主要从事博弈智能、网络空间智能对抗研究。

在攻读博士学位期间，王震曾赴欧美进行科研交流合作学习。这段时光里，他同时拥有了跨越不同文化的足迹和放眼世界的视野，为日后的科研创新奠定了深厚的基础。

“当时已有多个国家的科研机构要我留下，但我回国发展的目标很清晰、很坚定，钱学森、钱三强等科研前辈一直都是我的榜样。”王震说。

2016年底，王震经过深思熟虑，决定扎根西北服务祖国。“军工报国是我从小的梦想。我下定决心，一定要为祖国强大作出自己的贡献。”王震说。

“这个非常前沿而重要的领域，需要做实实在在的基础研究”

刚刚来到西北工业大学的时候，所有事情都必须从头干起。为尽快解决国防安全领域重大攻关课题，王震专注攻关，每晚加班到深夜，节假日也不休息……

“博弈智能和网络空间智能对抗方向的研究，在我国尚处于起步阶段，但这个非常前沿而重要的领域，需要做实实在在的基础研究！”王震选择投身其中，将其与国防军工需求和学科特色结合起来，从最基础处着手研究……他的研究成果得到国内外知名学者的高度评价，并获得广泛推广与应用。

经过多年努力，王震率领团队建立的博弈智能分析理论和研制的群体智能分析系统，为国家重大工程建设提供了技术支撑，填补了相关领域的多项技术空白，不仅为国家情报智能检测与分析、网络认知安全等提供了支撑，也为国家安全和社会稳定作出了贡献。

作为西北工业大学的一分子，王震承担着多项国家重要科技任务。樊仕琪是王震的博士生，他说：“王老师身上总有一股拼劲。”对王震来说，“但凡有可能，就去做好它。”

“我先后介绍100余位国际知名学者到学校交流合作”

作为一名高校教育工作者，王震不忘教书育人的初心，积极推动课程教学改革，由传统的注重传授知识向注重培养科研能力转变。他始终坚持“对科学的兴趣应从小培养”的观点，在陕西、江西等省份贫困地区的20余所中小学开展科普讲座，建立长期帮扶机制，促进更多青少年心怀科学梦想。

在小学生的科普课堂上，他常常从雪花的形成原理、水蒸气的变化、飞机的动力来源等讲起，用浅显易懂的例子调动起孩子们的好奇心，再将话题引入到更宏大的社会议题中。

“我上学时，也是对基础课十分感兴趣，后来又对某一个方向感兴趣，直到坚持下来做科研。”王震将自己的成长经历，融汇到他的教学方法中。

同时，王震还积极拓展国际合作的新途径，为青年教师发展和人才培养拓展交流平台。“回国这几年，我先后介绍100余位国际知名学者到学校交流合作，为学生打开国际视野，也能加强中外学术交流和文化交流。”王震说。

“不同老师对我们科研课题的点拨，能让我们少走弯路、提高效率，4年博士生读下来受益匪浅。”毕业之际，王震的博士生贾丹阳回顾求学生涯，觉得很充实。

身处新时代，怀着对党和国家事业无限热爱的赤子之心和勇攀科技高峰的报国情怀，王震带领他的团队专注智能分析和系统研究，在网络强国建设的赛道上奋勇前行……

记者手记

唯有奋力拼搏

方能不负韶华

和王震的博士生聊天，他们对导师的描述，有一个共同的特征：拼劲儿十足。当学生觉得一个项目申请难度很大时，王震会鼓励他们试试看；当一个科研探索遇到瓶颈时，王震勉励他们再坚持一下；学生常听老师“唠叨”，一定要有明确的科研目标。

“不要去争取伸手就能摘到的果实，要拼搏一下，争取更好的。最后不管结果怎样，只要我们拼过了……”王震把这作为科研探索的精神指南。

新时代的中国青年，生逢其时、重任在肩，施展才干的舞台无比广阔、实现梦想的前景无比光明。在这个时代，青年既有实现中国梦的使命，也有实现个人梦的良好环境，把个人梦与中国梦紧密联系在一起，青年就会迸发出巨大的拼搏潜力。唯有奋力拼搏，方能不负韶华！

(责编：孙竞、郝孟佳)