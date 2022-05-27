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全国妇联等10部门下发通知要求

开展好2022年“六一”庆祝活动

2022年05月27日08:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月26日电  （记者杨昊）“六一”国际儿童节即将到来，全国妇联、中央文明办等10部门联合下发通知，对各地和有关部门围绕“少年儿童心向党”主题开展丰富多彩的活动作出部署，让广大少年儿童度过一个健康、快乐、有意义的节日。

　　通知指出，要发挥各地志愿宣讲团、巾帼志愿者、青年志愿者等作用，通过寻访红色足迹、主题征文演讲、红色电影展播、绘画歌唱展示等活动，讲好中国故事、中国共产党故事，让少年儿童在看得见、摸得着的新变化中坚定理想信念。

　　通知要求，要积极宣传贯彻家庭教育促进法、未成年人保护法等，通过专家讲座、专题访谈、动漫视频等方式送法到家。组织开展主题教育、普法课堂、案例解析等，让广大家庭知法守法，培养儿童的好思想、好品行、好习惯。

　　通知强调，要将“六一”庆祝活动与为少年儿童办实事、解难事相结合，用好“我为群众办实事”的良好机制，用心用情用力帮助解决实际问题。要关心关爱孤儿、事实无人抚养儿童、残疾儿童、农村留守儿童、困境儿童等群体，让广大少年儿童切实感受到党和政府的关怀温暖。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月27日 04 版）
(责编：孙竞、郝孟佳)

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