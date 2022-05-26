袁铭嵘

习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上发表的重要讲话中指出：“一百年来，中国共青团始终与党同心、跟党奋斗，团结带领广大团员青年把忠诚书写在党和人民事业中，把青春播撒在民族复兴的征程上，把光荣镌刻在历史行进的史册里。”时代各有不同，青春一脉相承。新时代中国青年要始终牢记习近平总书记的殷殷嘱托，努力成长为有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，用青春的能动力和创造力激荡起民族复兴的澎湃春潮，用青春的智慧和汗水打拼出一个更加美好的中国。

一百年来，在党的坚强领导下，共青团组织引导一代又一代青年坚定信念，紧跟党走，在新民主主义革命时期不怕牺牲、浴血斗争，在社会主义革命和建设时期敢于拼搏、辛勤劳动，在改革开放和社会主义现代化建设新时期敢闯敢干、引领风尚，在中国特色社会主义新时代自信自强、刚健有为，为争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民幸福贡献力量，谱写了中华民族伟大复兴进程中激昂的青春乐章。中国梦是历史的、现实的，也是未来的。中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实。新时代中国青年必将以永不懈怠的精神状态、永不停滞的前进姿态，在接续奋斗中将中华民族伟大复兴的中国梦变为现实。

当代中国，江山壮丽，人民豪迈，前程远大。中国特色社会主义新时代，是青年大有可为也必将大有作为的大时代，一批批优秀青年脱颖而出。在工厂车间，青年工人拧好每个螺丝、焊好每个接头，兢兢业业、精益求精，争当“青年岗位能手”，成为支撑中国制造、中国创造的重要力量。在工程技术创新一线，每年超过300万名理工科高校毕业生走出校门，他们用扎实的学识、过硬的技术，持续创造“工程师红利”，有力提升了我国的国际竞争力。在疫情防控期间，32万余支青年突击队、550余万名青年奋战在医疗救护、交通物流、项目建设等抗疫一线。在志愿服务中，截至2021年底，全国志愿服务信息系统中14岁至35岁的注册志愿者已超过9000万人，志愿服务成为青年在奉献人民、服务社会中锻炼成长的重要途径。新时代中国青年用意义定义人生、以奋斗礼赞时间，勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者，以青春之我、奋斗之我，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦。

习近平总书记指出：“立足新时代新征程，中国青年的奋斗目标和前行方向归结到一点，就是坚定不移听党话、跟党走，努力成长为堪当民族复兴重任的时代新人。”新时代的中国青年，生逢其时、重任在肩，施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明。当代青年要从内心深处厚植对党的信赖、对中国特色社会主义的信心、对马克思主义的信仰，用脚步丈量祖国大地，用眼睛发现中国精神，用耳朵倾听人民呼声，用内心感应时代脉搏，把对祖国无比热爱、与人民同呼吸共命运的情感贯穿学业全过程、融汇在事业追求中。珍惜伟大时代、勇担时代使命，在担当中历练、在尽责中成长，不断跨越新的“雪山”“草地”、攻克新的“娄山关”“腊子口”，争做经济高质量发展的积极推动者、社会主义民主政治建设的积极参与者、社会主义文化繁荣兴盛的积极创造者、社会文明进步的积极实践者、美丽中国的积极建设者，在实现第二个百年奋斗目标、建设社会主义现代化强国的新征程上努力拼搏、奋勇争先，不辜负党的殷切期待，不辜负祖国和人民的殷切期待。

（作者单位：中南大学文学与新闻传播学院）

《 人民日报 》（ 2022年05月26日 09 版）

(责编：孙竞、郝孟佳)