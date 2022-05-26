本报记者 冯学知

文案审核、勘察场地、筛选供应商……距离香港回归祖国25周年的日子越来越近，就职于深圳前海粤港澳大湾区青年创新创业中心的香港青年黄奕贤格外忙碌，他负责不少庆祝活动的策划与执行。

今年25岁的黄奕贤，曾是香港学界田径代表队跳高运动员，他通过香港特区政府的“大湾区青年就业计划”来到深圳。“当时报名的大约有500人，经过5轮面试录取了10人。”黄奕贤觉得自己很幸运。2021年1月，香港特区政府推出“大湾区青年就业计划”，鼓励在香港及大湾区内地城市均有业务的企业聘请香港的大学毕业生，派驻他们到大湾区内地城市工作。参与企业须提供不低于1.8万港元的月薪，特区政府以每名毕业生每月1万港元的标准给企业发放津贴，为期最长18个月。

“该计划推出以来，共收到417家企业提供约3500个职位，香港毕业生提交的求职申请也超过2万份。”香港特区政府劳工及福利局局长罗致光介绍，特区政府推出多项措施，鼓励企业提供合适职位，并进行了一系列宣传推广工作。

“大湾区发展不但为香港注入源源不绝的发展动力，更能为香港青年带来更广阔的发展空间。”香港特区政府政制及内地事务局局长曾国卫说。近两年，为支持香港青年在大湾区内地城市就业创业，香港特区政府先后推出了“粤港澳大湾区青年创业资助计划”“粤港澳大湾区创新创业基地体验资助计划”等。

入职至今，黄奕贤已经举办了六七十场面向港澳青年创业者的创业培训和国情考察活动。“希望更多香港青年增进对粤港澳大湾区机遇的认识，这里大有可为！”黄奕贤说。

《 人民日报 》（ 2022年05月26日 06 版）

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