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上海：“云招聘”促大学生就业

2022年05月25日08:54 | 来源：科技日报
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为帮助高校毕业生应对疫情下的求职季，共青团中央青年发展部、共青团上海市委等主办了“千校万岗·就业有位来”高校毕业生网络招聘会系列活动，为高校毕业生和企业“牵线搭桥”，促进毕业生高质量就业。

本次招聘会，共青团上海市委牵手16个区团委、各大口团工委、各相关单位团组织等搭建多方联动平台，共有招商银行、中建八局、冠生园、哔哩哔哩等5281家企业报名参加首批招聘会，其中世界500强企业73家，中国500强企业65家，民营500强企业97家，高新技术企业639家，国有企业637家，事业单位182家，外资企业349家，共提供用人需求岗位98283个。

此外招聘会为全市高校建设“一校一站”，根据往届毕业生求职行为数据，智能推荐合适岗位，促进人才和就业岗位双向匹配。为尽可能服务更多高校学生，线上招聘活动将持续至8月下旬。应往届高校毕业生通过“毕业申”小程序即可参加“云招聘”。

近年来，上海聚焦大学生就业择业，全力搭建信息共享平台，形成了“千校万岗”“挑战杯”等服务就业工作的品牌项目。 接下来，共青团上海市委还将实施一般院校低收入家庭学生就业帮扶计划、大学生乡村创业帮扶计划、大学生志愿服务西部计划、大学生实习扬帆计划、大学生社区实践计划等，带动全市各级团组织为青年办实事，发动全团之力为学生群体提供更高效便捷的就业指导服务，促就业稳就业。（记者 符晓波）

(责编：孙竞、李依环)

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