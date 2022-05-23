原标题：云南鲁甸通报“教师殴打学生”事件：涉事人员被调离教师岗位

新华社昆明5月22日电（记者林碧锋）日前，云南省昭通市鲁甸县一学校教师殴打学生的视频引发社会关注。对此，鲁甸县政府新闻办公室22日发布通报，根据调查结果和相关规定，已对相关责任人员和单位作出处理，给予涉事教师降低岗位等级处分，并调离教师岗位。当地正组织全县所有学校深入开展师德师风教育。

通报说，近日，“云南昭通一学校教师殴打学生”的视频在网络上传播。该视频所反映内容属实，于2022年5月10日发生在鲁甸县第二中学。事发后，鲁甸县教育体育局迅速将该学生刘某某送至县人民医院，通过全身体检未见损伤后，该生一直在学校正常上课。

根据调查结果和相关规定，鲁甸县已对相关责任人员和鲁甸县教育体育局作出处理：一是给予涉事教师马某降低岗位等级处分，并调离教师岗位；二是给予该校分管师德师风的党支部书记党内警告处分；三是给予该校校长政务警告处分；四是对鲁甸县教育体育局进行全县通报批评，教育体育局主要负责人向县人民政府作出书面检查。

通报还说，鲁甸县正在组织全县所有学校举一反三、深刻汲取教训，深入开展师德师风教育，切实维护良好教育教学秩序。

(责编：郝孟佳、孙竞)