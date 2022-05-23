原标题：“我们有了更多施展手脚的空间”

【我与祖国同奋进】

在科研经费使用上“精打细算”，甚至“锱铢必较”，这是多年前经常面临的情况，科研经费改革赋予了一线科研工作者更多的自主权，不用在财务报销上耗费大量时间，不用为了事无巨细的项目预算劳心劳力……

这些年来，针对科研经费管理中的“痛点”“难点”“堵点”问题，改革一直在持续进行，很多“束缚手脚”的问题都迎刃而解了，这也让我们能够将目光更加聚焦在科研成果的创造上，沉下心来做科研。

科研的过程是动态变化的，是在螺旋中上升的，我们也是在一步步前行的道路中寻求最佳路线，有的时候前期设计好了主要路线，后来经实验验证，可能另一条路更好，相应地就会导致科研经费的变化，当有了更多经费支配权后，也就有了更多科研进度掌控权，我们可以根据实际情况自主决定技术路线，科技创新的活力也就因此被大幅激发。

这些年来，作为南京航空航天大学“飞起”青年科技创新团队中的一员，在科研经费管理改革的春风下，我们有了更多施展手脚的空间，面向国家重大需求，致力于我国飞行器的安全起降设计，解决了我国大型客机、新型舰载机、空天飞行器等数十个飞行器型号起落装置研发中的瓶颈难题。

在广阔自由的科研舞台上，团队也在不断攻克“卡脖子”难题。在参与我国某款舰载机装备的弹射型起落架研发中，因为从未开启相关研发，弹射和拦阻装置的动力学性能缺乏设计理论和方法，更缺乏验证手段，团队在听到这一难题时，选择迎难而上。一个又一个的设计方案，一轮又一轮的分析论证，一次又一次的失败磨砺，在这个过程中，团队从未遭遇与科研经费相关的烦恼与干扰，所以能够全身心专注于科研。这些年，在好政策鼓舞下，我们团队的每一位成员都在努力用硬核成果领跑赛道，在“为国铸重器”的生动实践中绽放光彩。

（记者崔兴毅采访整理）

(责编：郝孟佳、熊旭)