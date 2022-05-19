新华社北京5月19日电（记者赵琬微）记者19日从北京教育考试院获悉，北京市18日召开了2022年教育考试招生安全工作电视电话会议，对北京市2022年教育考试招生工作进行了部署，要求着力做好疫情防控、考试安全两方面工作，做到“应考尽考”“一个不落”。

根据此前发布的《北京市2022年高考疫情防控通知》，北京市2022年统一高考将于6月7日至8日举行，高中学考等级考将于6月9日至10日举行。北京市要求教育系统要深刻认识当前首都疫情防控形势的复杂性、艰巨性、反复性，以最高标准、最严要求做好考试组织和疫情防控各项工作。

在疫情防控方面，北京市提出，有关部门要严格落实“三个百分之百”工作要求，即：一线考务工作人员百分之百接种疫苗、全体考生和考试工作人员百分之百进行48小时内核酸检测、全体考生百分之百进行考前14天健康监测。严格落实考生和考试工作人员健康码、行程码、核酸检测结果查验，入场体温检测，考试场所消毒通风、考试期间全程佩戴口罩等各项防疫措施。

此外，为每个考点配备1名防疫副主考和专职防疫人员负责疫情防控相关工作和突发情况处置。同时，部署好常规考点、备用考点、隔离考点以及备用考场、救治场所考场、集中医学观察场所考场等特殊考场。

在考试安全方面，要确保实现“平安招考”目标任务。加强制卷、运送、保管、分发、回收等试卷流转各个环节的安全管理，确保试题试卷绝对安全。严把录取关，严格招生录取工作程序，确保录取公开透明、招生公平公正。

在服务保障考生方面，要精心做好招考政策解读、志愿填报辅导、成绩和录取信息查询、防疫温馨提示等相关工作。同时加强考生心理辅导，优化考试综合保障，并在交通出行、卫生防疫、防暑降温等方面进一步提供各种服务保障。

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