本报记者 彭训文

湖南省永州市江永县在全县中小学建立智慧教育平台，通过网络联校，提高农村薄弱学校实施素质教育的能力和水平。图为上江圩镇锦江完全小学五年级学生与江永县第一小学学生同上语文课。

田如瑞摄（人民视觉）

今年3月28日，国家智慧教育公共服务平台正式上线，为部分学校“停课不停学”提供有效服务。据统计，该平台上线以来，线上教育资源增至目前的2.8万余条，累计浏览总量达22.2亿次，受到各界广泛好评。在教育信息化时代，国家智慧教育平台正在构建教育新形态，成为实现教育现代化的重要举措。

汇集海量教育资源

“每节课大约有15分钟，内容很充实，还安排了课程任务单、课后练习。”近日，北京市朝阳区一所中学的学生陈晨每天都会点开国家智慧教育公共服务平台，进行一天的在线学习课程。该平台移动端“智慧中小学”APP正式上线，这让他在自主学习时更方便了：“如果遇到不懂的地方可以反复观看，还可以向老师提问。”

据悉，国家智慧教育平台是一个综合集成的总平台，一期项目包括国家中小学智慧教育平台、国家职业教育智慧教育平台、国家高等教育智慧教育平台、国家24365大学生就业服务平台等。

海量资源是该平台最大的特点。比如，国家中小学智慧教育平台现有资源总量2.8万余条，上线了19个版本、452册教材的1.9万余课时资源；国家职业教育智慧教育平台汇集了近2000个专业教学资源库、6000余门在线精品课和2000余门视频公开课，有力促进了优质资源的集成共享；国家高等教育智慧教育平台已上线2万门课程，覆盖了13个学科92个专业类。

这些海量资源从何处来？教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，平台课程教学资源主要依托教育水平高的地区、办学水平高的学校、教学水平高的教师和制作水平高的团队开发建设。此外，67家出版单位向国家中小学智慧教育平台提供了2004册电子版教材。

促进城乡教育均衡

四川省绵阳市平武县旧堡乡中心小学是一所边远乡村小学。学生人数少、班级多、老师少曾是困扰学校开展教学活动和课后服务的主要障碍。

国家智慧教育平台上线后，该校老师的角色和作用正在变化。王航是该校数学、体育和信息技术任课教师。他介绍，学校充分利用平台上的资源，指导学生认真完成作业和开展丰富多彩的科普、体育、艺术、阅读、兴趣小组活动，“学生对学习感兴趣了，成绩也逐步提升了。”

利用国家智慧教育平台资源，越来越多中西部农村边远地区实施“双师课堂”，开足开齐国家课程，进一步提高了教学质量。数据显示，今年3月1日以来，平台在广西的浏览量超过5000万，在陕西、甘肃的浏览量超过2100万，在内蒙古、云南的浏览量超过1000万。该平台正在成为弥合城乡教育“数字鸿沟”的重要载体。

如何依托国家智慧教育平台促进城乡教育进一步均衡发展？西北师范大学教育技术学院院长郭绍青建议，推动农村地区数字校园、数字化社区等教育环境建设，持续改善农村地区网络教育环境；充分利用国家智慧教育公共服务平台，助力农村地区学校师生共享优质教育资源；建立“云上学校”，整合各类数字化学习资源、优秀教师等智力资源，通过在线直播和远程辅导等方式为乡村中小学生提供优质教学服务和课后辅导服务；构建“互联网+”条件下的乡村教师专业能力提升路径、服务体系等。

为实现个性化教学提供可能

国家智慧教育平台等在线教育平台通过规范、正当、合理地收集学生相关学习数据，发挥人工智能、大数据技术优势，为实现个性化教学提供可能。

据介绍，该平台采用先进互联网技术，能客观记录学生学习过程，实现对学生学习过程的动态评价与实时反馈，帮助教师及时了解学生学习进程与学习质量，并实施精准干预。

专家认为，对于教育管理者而言，平台提供的教与学大数据分析研判服务，有助于实现评价结果可视化，从而提高教育决策与管理水平。通过对即将毕业大学生的就业进展进行动态监测、分析，有助于对高校学科专业调整、人才培养改革等提供决策支持。

未来如何利用好人工智能、大数据？吕玉刚说，下一步将不断拓展平台功能，逐步实现对资源使用的跟踪反馈、数据收集分析、个性化资源推送等。

北京师范大学未来教育高精尖创新中心执行主任余胜泉认为，随着信息技术进一步深入应用，国家智慧教育平台未来可以实现多种转变，比如通过智能推荐技术实现从“人找资源”到“资源找人”的转变；进一步汇集教育行业有价值的信息化服务，提供云网融合定制服务，真正成为国家智慧教育的“发动机”。

(责编：岳弘彬、袁勃)