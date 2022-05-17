人民网北京5月17日电 （记者孙竞）16日下午，在喜迎建校70周年之际，中国政法大学以线上直播的方式举办了首届“世界法学家高端论坛”。来自18个国家和地区的发言代表围绕“数字时代法学教育变革”展开研讨。

中国政法大学校长马怀德表示，在教育领域特别是法学教育领域，数字技术在极大丰富教学方式、学习方式的同时，也带来了巨大挑战。在数字化时代，法学教育要主动对接、充分利用数字科技，推动法学与科技、经济、管理等学科之间的深度交叉与融合，处理好知识教学和实践教学的关系，积极应对数字化背景下法学教育面临的新挑战，探索法学教育的新发展模式。在数字化时代，法学教育需要更加广泛、更为深入的国际合作与交流。

在三个多小时的主旨报告环节，与会专家就数字时代法学教育面临的挑战、未来发展趋势与变革举措、新时代创新法学人才培养模式等多个议题进行深入探讨和广泛交流，东西方智慧深度融合，为国家未来法治建设和法学教育变革提供新的理论支撑。

西南政法大学校长付子堂教授表示，当前以数字技术为支撑的科技革命正在重塑中国乃至全球的法学教育新格局。华东政法大学校长叶青教授分享了在数字时代抓好法治人才培养的具体举措。中国海洋法学会会长高之国教授在报告中阐述了数字时代法学教育变革及其对司法的影响。英国曼彻斯特大学法学院院长霍杜教授认为要辩证地看待数字革命对法学教育的影响。德国汉堡大学法学院院长雷普根教授认为法学教育是为司法培养人才，应从不同层次考虑数字化给法学教育带来的挑战。澳大利亚新南威尔士大学法学院院长林奇教授指出了数字化教学相比于线下教学模式的劣势，但其灵活性、便捷性、及其在法律职业界和司法系统中的普适性也不可忽视。俄罗斯莫斯科大学法学院院长戈里申科夫教授则分享了该院开展的数字时代教育发展的项目教学法。

记者了解到，“世界法学家高端论坛”系在中国政法大学70周年校庆之际首次举办，以期在业界共同努力之下，将之打造成一年一度的全球法学教育品牌盛会，致力于为世界各国法学家搭建思想交流的平台，推动法学教育前沿理论的创新。

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