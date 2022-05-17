去中国化工博物馆体验一次奇妙化学之旅，去中国铁道博物馆当一回高铁司机，去中国农业博物馆了解传统农具……为助力“双减”政策落地落实，越来越多的行业博物馆充分发挥优势，补充学校“第二课堂”教育，创新常态化、特色化和多样化的博物馆教育模式，助力实现行业博物馆与学校资源共享、馆校共建。

行业博物馆不仅能够展示每个行业垂直领域的历史发展进程和科学内涵，还可以通过展项引导孩子们对行业特色有进一步认知。可以说，行业博物馆有了学科知识的赋能，因而兼具博物馆的展览功能及科技馆的科学教育功能。

在反映本行业领域悠久的历史、专业的知识、特有的科技时，行业博物馆将内容转化成一个又一个有思想、有趣味、有温度的“展示业态”，尝试实现从“以展品为中心”到“以人为中心”的转变。作为北京博物馆之城建设的重要组成部分，行业博物馆最重要的作用就是知识赋能和激发潜能，面向大众弘扬科学精神、培养科学兴趣、展示科技未来、激发创造潜能，为全面提升公众的科学素养贡献力量。

博物馆不仅是一种文化形态，也是一种视觉艺术形态，是一项综合的文化工程。习近平总书记在考察清华大学时指出：“美术、艺术、科学、技术相辅相成、相互促进、相得益彰。”随着科学技术的飞速发展，科技对艺术的影响日益增强，科技与艺术的交叉融合成为必然趋势。法国作家福楼拜曾说：“越往前走，艺术越要科学化，同时科学也要艺术化。科学与艺术就像不同方向攀登同一座山峰的两个人，在山麓下分手，必将在山顶重逢，共同奔向人类向往的最崇高理想境界——真与美。”行业类博物馆的发展方向就是在历史陈述的基础上，不断融合科技与艺术，体现人类不断追求真善美的终极目标。

行业博物馆的展品和展览大多聚焦于一个行业相对较短时期内的发展历史，更重要的是展望未来、反映科技进步和人文精神。在展览策划中，行业博物馆更多尝试融合艺术表现力、增强互动性和趣味性，把艺术作为探索科学深层含义的媒介，将专业知识“翻译”给公众，将原本枯燥的文本、内容、展品变成有趣的体验，把有趣的体验升华为有艺术内涵的感受，从而让学生在打开自己感知力的同时，理解艺术、感知艺术。

作为国家级化工行业博物馆，始建于2008年的中国化工博物馆正在积极探索一条新时代博物馆可持续发展道路。通过引入行业高水平专家，提升战略高度，中国化工博物馆确定了“以化工历史、科技、艺术为主题的探索体验型、价值创造型、社会公益型博物馆综合体”的总体定位和建设目标。以历史为基础、科技为核心、艺术为升华，打造以互动手段升级展陈体验的探知体验型新形态博物馆、将科技嵌入功能服务的价值创造型新思维博物馆、代表行业发展及观众需求的社会公益型新标杆博物馆，以参与性、体验性、互动性的展品及辅助性展示手段，结合可视化手段展现科技视角下独特的美学视界。

希望更多的人通过中国化工博物馆的展示产生对化学和化工的好奇，进而深入了解化学与化工对我们的生活和世界的影响，并积极投身于创造一个奇妙的化学与化工世界。

新时代，公众对博物馆多样性、多元化有了新的要求。行业博物馆作为专门领域科普教育的大课堂，要积极探索可持续发展之道，走出单纯的文化藏品保护圈层，肩负起提升人民文化水平与文明素养的双重责任，积极拓展中华文化的外延与纵深，以担当使命、不负历史的姿态融入文化强国建设。

（作者：尚杜元、黎 竹；分别系中国化工博物馆副馆长、中国化工博物馆展陈部总经理）

(责编：何淼、郝孟佳)