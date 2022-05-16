康 岩

上下班通勤时，在飞速疾驰的地铁里打开电子书，电子墨水屏逼真的视觉效果，就像展读书卷一样；午休片刻，点开手机里的阅读APP，读几段喜爱的散文小说，工作的时间也变得温柔曼妙……现如今，随着互联网技术的飞速发展，数字阅读已成为阅读者获取信息、学习知识、休闲娱情的重要方式。可以说，数字比特技术联合移动互联网，已从某种程度上完成了对社会阅读场景的整体性重构，数字阅读迎来全民时代。

与传统的纸质阅读相比，不受时间、地点、空间限制，随时随地拿起就能读的“数字阅读”，可以覆盖更多的用户群，让阅读变得更便捷、更高效。据《2021年度中国数字阅读报告》显示，2021年我国数字阅读用户规模突破5亿。第十九次全国国民阅读调查结果也显示，成年国民数字化阅读倾向明显，2021年有77.4%的成年国民进行过手机阅读，71.6%的成年国民进行过网络在线阅读，27.3%的成年国民在电子阅读器上阅读。阅读时间不断延长，覆盖人群不断拓宽，数字阅读行业保持良好发展势头，市场规模不断扩大，精品佳作连连涌现，用户黏性持续攀升。

更为重要的是，在科技赋能的背景下，数字阅读正在为全民阅读带来新的增量与新的体验，实现各类新型文化业态的深度对接融合聚变。在某平台上，《论语》成为2021年最受欢迎的读物，全年站内阅读人次接近3000万，超过80%是30岁以下的年轻读者。读者们在评论区讨论经典，答疑解惑，让中华优秀传统文化和当今的国民思想在数字空间里碰撞出新的火花。《迷宫·如意琳琅图籍》、新华字典App、“史学双璧”多媒体出版工程、《皮影中国》AR绘本、番茄小说AI朗读……数字阅读体验馆里的各类新型阅读产品，为观众提供了专业化、场景化的沉浸式阅读体验。有了数字技术的加持，传统的文化业态壁垒正在逐步被打破，全方位传播、全场景阅读、全产业链构建的数字阅读新趋势正在形成。

“退笔成山未足珍，读书万卷始通神。”宋朝的苏东坡，秃笔如山终究挥毫写出万千气韵，书破万卷方能领悟践行经典奥义。从古至今，一个国家和一个民族的文化素养与阅读息息相关。今年，“全民阅读”连续第九年写入政府工作报告，体现了国家对于相关工作的高度重视。同时，全民阅读也由“倡导”转向“深入推进”阶段，阅读推广的纵深度愈发显得重要。无论是传统的纸质阅读，还是数字阅读，读书都是传承文明薪火、涵养道德品性、提高国民素质的重要途径，也是加强精神文明建设、实现文化强国战略的重要引擎。依靠数字技术，新时代深入推进全民阅读和书香社会建设，普通读者皆可参与，数字阅读大有可为。

(责编：郝孟佳、何淼)