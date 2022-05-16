部分昆山台籍考生和家长为大陆多地的温馨护航举措点赞。

苏州市台办供图

经数小时奔波，在江苏昆山居住的台湾考生蔡佳琴日前顺利入住广州的隔离酒店，开启自我健康监测。希望进入大陆高校求学的她将在广州参加2022年港澳台侨联招考试。

“悬着的心终于放了下来。大陆各地许多部门许多人提供了很多帮助，我会安心备考，争取考上心仪的大学。”蔡佳琴说。

参加港澳台侨联招考试及暨南大学、华侨大学“两校联招”是台湾学生入读大陆高校的重要途径。据了解，港澳台侨联考共设北京、上海、广州、福州、香港、澳门等六个考点，“两校联招”共设广州、厦门、香港、澳门等四个考点。

作为大陆台资高地，昆山成为众多台胞工作生活的聚集地，其中包括数以千计在当地求学的台湾学子。受近期周边疫情影响，当地台湾考生今年无法就近参加联考。为保障考生顺利考试，三省多方力量密切协同，一场从昆山到无锡，再接续深圳、广州、厦门、福州的爱心护考联动展开，惠及133名考生。

在江苏，昆山市新冠肺炎疫情联防联控指挥部累计开具道路通行证166张、调度大巴车5辆、配发防疫物资1750件，24小时处置各类应急突发情况。机场所在的无锡市连夜为送考大巴开辟“绿色通道”，快速开展手续办理、核酸检测、安检登机等流程，确保全部人员安全有序登机。

在广州、厦门、福州等考点所在城市，当地台办成立工作专班，全程提供交通接驳、酒店安排、防疫指导等保障，部分还提供免费三餐、“点对点”上门测核酸等服务，全力以赴为考生保驾护航。

受疫情影响，原定飞往广州的航班临时取消、改飞深圳，深圳台办及时做好对接工作，在落地核酸检测、行李提取等方面提供转运便利，紧急联系转运车辆，按疫情防控要求做好车辆消杀，配置口罩、消毒液等防疫物资，并准备了面包、牛奶等食品。

高效、妥当、周全的保障服务让考生和家长倍感暖心安心。家长陈女士告诉记者，家长们开始都非常忐忑，担心行程会影响孩子考试。“但一路走来，我们感到无比贴心，太感动了。”

蔡佳琴说：“上车前，昆山台办、台协给我们准备了防疫礼包，防护服、口罩、手套等一应俱全。到了机场，工作人员给我们提供了八宝粥、泡面等食物，全程无缝衔接、非常高效。到了广州，市台办、台协为我们预备了很多零食。住进酒店后，相关部门还来慰问，了解我们有哪些困难并及时帮助解决。”

华侨大学招生处处长洪雪辉介绍，此次共有100多名台湾考生报考该校，早前就给考生们发送了温馨提示，包括防疫和考试安排等注意事项，也通知从台湾岛内来的考生提前安排隔离行程，校方将尽可能提供便利服务，助力他们考取理想的学校。

昆山市台协会常务副会长兼执行副秘书长黄彦荣说：“三省六地克服困难，携手护考，解决了在昆山发展台胞的后顾之忧。”

（据新华社北京电 记者陈舒、陆华东、邓倩倩、王丰）

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