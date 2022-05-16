原标题：高原支医，倾情守护牧民健康

【一线讲述】

讲述人：四川省甘孜州白玉县麻邛乡卫生院院长 沈富琼

我出生在四川省甘孜州丹巴县一个普通农民家庭，小时候，就听村里人说甘孜州许多地方急缺医生。我暗自下定决心，长大后要当一名医生，在家乡治病救人。

2009年，我从泸州医学院（现西南医科大学）毕业，通过“三支一扶”计划，来到了麻邛乡卫生院工作，从此开始了我的“支医”生涯。

刚工作时，麻邛乡不通水、电，烧火做饭要用钢炉，取水要到河沟，没有信号和网络。这里平均海拔4000多米，有时我也会出现高原反应。到了夜里，房间漆黑一片，我心里害怕，就点根蜡烛再入睡。当时，现实环境让我产生了落差感，但当我跟着院长出诊，看到病人治愈后灿烂的笑容，满满的成就感逐渐替代了落差感。

麻邛乡地域广阔，群众居住分散、交通不便，我和同事们就骑行、徒步，把医疗服务送上门。

夏季是高原的雨季。有一天，下着大雨，为了及时赶到一位生病的牧民家里，我和同事骑着摩托车出诊。中途，我们发现唯一的一条小路被雨水冲垮了，便决定徒步穿过层层树林，走了大概三个小时，才到了牧民家里。为他看完病后，我们又原路返回。下过雨的路崎岖泥泞，全身湿透的我们靠着手机微弱的光亮，磕磕绊绊地走着，直到次日凌晨一点才到家。

一次次翻山越岭，一趟趟上门问诊，我和当地群众的感情越来越深。巡诊后，有些群众会往我的手里塞一些酥油茶、酸奶、糌粑等，这让我觉得心里暖洋洋的。

工作后的第一个月，我就递交了入党申请书。2011年，我正式成为一名中国共产党党员。2017年，我兼任麻邛乡安章村第一书记。

今天，麻邛乡通了水、电，有了无线网络，当地群众看病难的问题也基本得到了解决。以前卫生院是又矮又旧的木瓦房，现在变成了崭新的三层办公大楼。

2022年，我获得了“最美基层高校毕业生”称号，这是莫大的荣誉与激励。作为一名党员、医务人员，为人民服务、救死扶伤是我应该做并将坚持终身的事。

（项目团队：本报记者 李晓、陈之殷、苏雁、周洪双、张士英、陈元秋、禹爱华、王斯敏 本报通讯员 徐梦玲、徐虹雨）

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