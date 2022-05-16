原标题：拼尽全力，案件物证“开口说话”

【一线讲述】

讲述人：湖南省常德市鼎城区公安局刑事科学技术室副主任、“最美基层高校毕业生”获得者 戴贝贝

我毕业于西南政法大学刑事科学技术专业。入警之初，被分配到派出所，协助刑侦大队破获了多起入室盗窃案。一年后，我被选调到刑侦大队刑事技术室，职责是犯罪现场勘查和痕迹检验鉴定。

通俗地说，我的职责就是让“沉默”的物证“开口说话”。这份工作很不容易，常常是接警就要出发，路程远、时间长，实行的是4天一轮24小时主副班值班制。

一开始，领导和同事们不忍心带我出现场。他们说，你一个女孩子，瘦小白净，哪里吃得这些苦哟！我扬起头笑着说，放心吧，没问题。

每天，我们一个乡镇接着一个乡镇跑、一个现场接着一个现场勘，一天驾车一两百公里、工作超过16小时是常态。因为只有我们完成了勘查，民警才能开展后续侦查。

更为艰难的，是对心理和体能的极限挑战。2019年一天夜晚，一位夜间捕鱼人员报警称，在一个偏僻池塘发现一具尸体。我们立即驱车前往，在尸臭、蚊虫和细雨中工作到凌晨3点。这样的紧急警情每年都有几十起。有时候，由于在建楼盘电梯电缆线被盗剪，我们要拖着几十斤的勘查设备，从一楼爬到顶楼。最多的一次，我一天爬了三栋33层的高楼，上下198层，光爬楼就得花两个小时。

在工作中，身量单薄的我还学会了负重爬工程脚手架、绑安全绳进入下水管道。只要犯罪嫌疑人能到的地方，我们就一定能到，不放过任何蛛丝马迹。

6年里，我经手了1200个现场、数千条物证数据，合格勘查率达100%，比中犯罪嫌疑人80余人次，协助破获了时隔24年、15年的两起命案积案。正因为这些成绩，我入选了全国刑事技术青年人才库。

勘查工作虽然苦累，但我坚信与犯罪分子作斗争是我的使命职责，守护光明和正义是我毕生的追求。

（项目团队：本报记者 李晓、陈之殷、苏雁、周洪双、张士英、陈元秋、禹爱华、王斯敏 本报通讯员 徐梦玲、徐虹雨）

(责编：郝孟佳、何淼)