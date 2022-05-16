原标题：勤学苦练，为国多炼“争气钢”

【一线讲述】

讲述人：河钢邯钢邯宝炼钢厂特档技术主管、转炉车间副主任，“中国青年五四奖章”获得者 唐笑宇

不久前，我荣获第26届“中国青年五四奖章”。作为一名炼钢青年，我觉得特别自豪，暗下决心一定要继续刻苦学习、锐意创新，成为行业骨干、青年先锋。

2008年7月，从北京科技大学冶金专业毕业后，我来到河钢邯钢邯宝炼钢厂，成为一名转炉车间上料工。我不断提升自己，下班后，我还会把白天师傅教的技术、工作中遇到的问题和书本知识放在一起琢磨，这几年看过的书摞起来比我个头还高。

担任炉长的第一年，我带领全班从工艺操作、质量提升等9个方面开展攻关，在全厂12个炼钢小组的综合排名中，全年均为第一名，还创下连续10个月钢水成分不超内控的纪录。

然而，我辞去了炉长职务，专心做工艺技术员。大家不太理解我的“倔脾气”，我却很坚定：我不满足于熟练掌握操作，更希望投入到设备和研发的创新中，为提升整个生产线效率攻坚克难。

那时，生产面临一个问题：少渣法冶炼尚无成功应用于200吨以上大型转炉的先例，勉强应用会导致钢水喷溅、出钢渣泡、成分超标等一系列问题，因此，行业内只能采用转炉炼钢常规冶炼工艺进行生产。

如何提高效率、节省成本又保证生产安全？每天生产中，我记录下各种数据进行分析，有问题及时向专家请教，不断进行石灰配比实验。最终，我成功地用少渣冶炼技术冶炼出了优质合格钢水，将260吨转炉工序灰耗降到每吨钢15公斤，为企业大幅降低了生产成本。

2018年4月10日，我代表中国参加了第十二届模拟炼钢挑战赛世界总决赛，从来自50多个国家的1515名竞争者中脱颖而出，摘得职业组总冠军。那一刻，我感到肩上“锐意创新”的担子更重了，不仅挑起了我的职业理想，更代表了中国工人的精神与形象。

近年来，我和团队还陆续完成了汽车板钢水终点氧含量由712ppm降至约400ppm、汽车板转炉终渣中全铁较旧工艺降低4%等技术难题，仅提高铁元素收得率一项，就多创效1500余万元。我将继续坚持梦想、勤学苦练，以钢铁报国之志，为国家多炼“争气钢”。

（项目团队：本报记者 李晓、陈之殷、苏雁、周洪双、张士英、陈元秋、禹爱华、王斯敏 本报通讯员 徐梦玲、徐虹雨）

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