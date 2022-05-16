本报记者 孙亚慧

江苏省苏州市相城区一所幼儿园的孩子在开展户外活动。

（资料图）

广东省佛山市南海区里水金健儿幼儿园举行端午节主题活动。

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人生百年，立于幼学。学前教育关系亿万儿童健康成长，关系千家万户的幸福和谐，关系国家发展和民族未来。

党的十八大以来，党中央、国务院高度重视学前教育，大力推进体制机制改革，连续实施行动计划，使教育资源总量快速增加，普及水平大幅提高。2018年，《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》印发，这是以党中央的名义出台的第一份学前教育文件，进一步明确了学前教育公益普惠的基本方向，提出推进学前教育普及普惠安全优质发展的重大政策举措。这十年，学前教育立足国情、勇于创新，取得了跨越式发展。

学前教育普及水平

大幅提高

教育部基础教育司司长吕玉刚表示，围绕破解“入园难”，我国不断扩大学前教育资源供给，确保“有园上”，实现“幼有所教”。

数据显示，十年来，学前教育资源总量迅速增加，2021年全国幼儿园数达到29.5万所，比2011年增加12.8万所，增长了76.8%，有力保障了不断增加的适龄儿童入园需求。毛入园率持续快速提高，2021年全国幼儿园在园幼儿数达到4805.2万人，比2011年增加1380.8万人，全国学前三年毛入园率由2011年的62.3%提高到2021年的88.1%，增长了25.8个百分点，学前教育实现了基本普及。

其中，中西部和农村发展最快，全国新增的幼儿园，80%左右集中在中西部地区，60%左右分布在农村。十年间，毛入园率增长幅度超过30%的13个省份都集中在中西部省份。原深度贫困地区入园率显著提高，比如，甘肃临夏回族自治州从15.8%增长到95.5%、云南怒江傈僳族自治州从25.6%增长到90.01%。“学前教育在区域、城乡差距明显缩小。”吕玉刚说。

“事实上，‘入园难’是‘入公办园难’，各地公办教育资源短缺；‘入园贵’是‘入优质民办园贵’。”在北京师范大学中国教育政策研究院执行院长张志勇看来，解决“入园难”“入园贵”的治本之策，是坚持学前教育公益普惠的发展方向，加快发展公益普惠性学前教育。

围绕破解“入园贵”，我国着力构建以普惠性资源为主体的办园体系，实现“上得起”。

学前教育资源结构发生了重大变化。2021年，全国普惠性幼儿园（包括公办园和普惠性民办园），达到24.5万所，占幼儿园总量的83%，比2011年增长了149.7%。普惠水平大幅提升，2021年全国普惠性幼儿园在园幼儿占比达到87.8%，比2016年增长20.5个百分点。

学前教育公共服务网络逐步完善。2021年农村普惠性幼儿园覆盖率达到90.6%，每个乡镇基本都办有一所公办中心园，大村独立办园、小村联合办园；适应城镇化进程，不断扩大城镇普惠性资源，特别是全面开展了城镇小区配套幼儿园治理，共治理2万多所幼儿园，增加普惠性学位416万个。城乡学前教育公共服务体系基本建成，满足了老百姓让孩子在家门口的入园愿望。

教师学历结构

进一步优化

在师资队伍建设方面，我国学前教育教师培养规模不断扩大。2021年，全国开设学前教育专业的本专科高校有1095所，毕业生达到26.5万人，分别比2011年增加591所、23.1万人，分别增长1.2倍、6.7倍，为持续补充幼儿园师资提供了有力支撑。

教师配备基本达标。2021年，全国幼儿园园长和专任教师总数超过350万人，比2011年增加200万人，增长了1.3倍；生师比从2011年的26∶1下降到2021年的15∶1，基本达到“两教一保”的配备标准，师资短缺问题得到有效缓解。

教师素质学历结构进一步优化。2021年专科以上学历的园长和专任教师比例达到了87.8%，比2011年提高24个百分点。连续实施幼儿园教师“国培计划”，2012—2020年累计投入43亿元，培训幼儿园教师超过243万人次，教师专业水平得到不断提升。

学前教育经费的财政投入力度在十年间持续加大。2020年，全国财政性学前教育经费为2532亿元，比2011年的416亿元增长5倍。中央财政支持学前教育发展专项资金10年累计投入超过1700亿元，有效拉动了地方财政投入的快速增长，为学前教育发展提供了有力保障。

“成本分担机制基本建立，各省份均出台了公办园生均公用经费标准或生均财政拨款标准、普惠性民办园补助标准，并根据事业发展需要不断完善。同时综合考虑经济发展水平、群众承受能力和办园成本等因素，动态调整公办幼儿园收费标准，确定普惠性民办园最高收费限价，有效保障幼儿园正常运行。”据吕玉刚介绍，2012-2021年各级财政累计投入752亿元，共资助家庭经济困难儿童6232万人次，有效保障了家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童公平享有学前教育的权利。

开展科学评估

稳步提高办园质量

不仅需要“有园上”，更要“上好园”，如何进一步推动学前教育实现高质量发展、如何做好幼儿园质量评估备受关注。

围绕破解“小学化”，全国坚持学前教育内涵建设与事业发展同步推进，力保“上好园”。教育部先后印发《幼儿园教育指导纲要》《3—6岁儿童学习与发展指南》《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》《幼儿园保育教育质量评估指南》等一系列重要文件，建立了比较完善的指导体系，为科学保教提供了强有力的专业引领。

事实上，《幼儿园保育教育质量评估指南》（简称《评估指南》）在今年2月正式发布时，一度引发社会广泛关注，在教育部基础教育司一级巡视员姜瑾看来，《评估指南》落实得好不好，主要看能否真正扭转过去质量评估过程中存在的“重外评轻内评、重结果轻过程、重硬件轻内涵”的非科学和功利化导向。

“过去很长一段时间，各地作外部评估比较多，自我评估相对薄弱。因此，当前最紧迫的任务之一是要把自我评估做扎实，建立自评机制。结合本地实际，对怎样开展幼儿园自我评估、怎样提高自评的科学性和有效性等问题，开展深入细致的实践探索和研究，引导幼儿园从被动的受评者变为主动的评估者，真正达到‘以评促建’的目的。”姜瑾说。

(责编：岳弘彬、袁勃)