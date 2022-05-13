日前，厦门实验小学一年九班的同学们来到厦门高殿公益图书馆，他们在这里举行了捐赠仪式，将145本童书捐赠给图书馆。同学们表示，要将学雷锋、做好事的信念落实到行动中，为公益事业贡献自己的力量。

一段时间以来，厦门思明、湖里、集美、同安等各区的城乡接合部社区、城中村公益图书馆蓬勃发展。这些公益图书馆主要服务于来厦务工人员子女，为城中村的孩子创造了一个良好的课外活动场所。

据不完全统计，目前厦门多家民间公益团队在各区的城乡接合部社区、城中村创建30多家公益图书馆，这些图书馆不仅为孩子提供公共阅读空间，还组织主题讲座、心理辅导、志愿服务等，充分发挥公益平台的作用，用阅读为来厦务工人员子女点亮一盏前行的灯。

创建安全温馨港湾

“许多来厦务工人员早出晚归，无暇陪伴孩子，孩子一放学要么在大街小巷溜达，要么长时间在游戏机前逗留，看了真是让人心酸。”“鸟巢阅读计划”的发起人之一丁勇说，在孩子父母下班前的时间里，孩子无论是一个人在家，还是在街头玩耍，他们的安全是没有保障的。如果有一间家门口的图书馆，孩子们放学后可以在这里写作业、看书，等候着晚归的父母，这对他们而言就是最好的安全港湾。

正是基于这一想法，在政府和众多社会组织、爱心人士的支持下，“鸟巢阅读计划”在厦门岛内创建了安兜、西潘、高殿3家城中村公益图书馆。

在高殿公益图书馆，记者看到孩子有的埋头认真做作业，有的端坐在椅子上，或倚靠着书架坐着，甚至干脆趴在地上，聚精会神地阅读图书馆里的各种书籍。

“以前放学后我不知道该去哪里，就只好瞎逛，逛到天黑才回家。现在一放学我就往这里跑，只想快点跑到这里多看一会儿书。”陈国豪小朋友对记者说。

当天，陈国豪是值班的“小馆长”。尽管只有8岁，但他熟练地维护着图书馆的秩序，不时提醒其他小朋友“佩戴好口罩”“保持安静”，俨然一副小大人的模样。

“读书可以让人提升素质、丰富人生。”丁勇表示，希望通过推动公益图书馆的建设，点亮孩子们的未来。

陪伴孩子健康成长

“图书馆不仅给孩子们提供一个安全的地方，还会带给孩子们很多正向的、鼓励性的东西。”安兜图书馆的专职馆长陈艳说，图书馆应该成为陪伴孩子健康成长的一部分，给孩子以生命的滋养。

有一天晚上，陈艳看到图书馆里有个男孩神情十分沮丧，行为有些异常，通过交谈发现，这个男孩因为手机的问题与母亲发生冲突，被他母亲赶了出来，已在外面游荡了一天，没去上学，也没吃饭。陈艳一边赶紧为男孩买来晚餐，一边联系男孩的母亲。除了当晚跟母子二人交谈，陈艳还特意约男孩第二天来图书馆对他进行开导。心结解开后，男孩高高兴兴回学校上学。从此，男孩对陈艳十分信任，有什么心里话都愿意找她说。

安兜图书馆所在的安兜社区，是厦门岛内几个超大型流动人口聚集的城中村之一。在陈艳眼里，安兜图书馆有着与众不同之处：除了拥有图书馆静态、简单的这一面之外，这里还与城中村的孩子、家长有着难以割舍的感情链接。

施善图书馆出资人陈莉女士也认为，图书馆既要为孩子们提供一个安全有爱的环境，也要能陪伴孩子们全面发展。

陈莉不仅在图书馆陪孩子们学习，还在图书馆旁边建立了施善生态园，和孩子们一起回归自然，一起养鸡、鸭等小动物。有时她还带着孩子们走出去，关爱环卫工人，教孩子们“美丽厦门，从我做起”，让他们懂得去保护环境。

提供文化教育平台

在采访中，记者发现，厦门公益图书馆不仅是一个阅览图书的公共空间，同时也是一个组织和举办主题讲座、心理辅导、志愿服务等活动的公益开放平台。

新厦门人图书馆由思明区城市义工协会创办。思明区城市义工协会秘书长陈伟说：“截至目前，新厦门人图书馆已开展315场主题活动，参加志愿者3000人次。”

据介绍，新厦门人图书馆公益课堂内容分为两大块：一是以“扣好人生第一粒扣子”为主题的品质修养课；二是丰富精神生活，涵盖书法传承、音乐素养、沟通技巧、文明礼仪、闽南文化、弘扬非遗、垃圾分类等方面。图书馆还专门设置心理咨询室，每周固定时间由专业心理咨询师为孩子提供心理健康咨询，多层次、多维度培养孩子良好的行为习惯和正确价值观。图书馆为附近城中村的未成年人及家长提供了丰富的精神食粮。

“每一个人内心都有美好的力量，世界就会变得越来越美好。”陈伟说，经过图书馆的不懈努力，孩子、家长都进步了不少。孩子随意丢垃圾等不文明现象少了，如今，几乎所有孩子都会主动打招呼问好，遵守馆内的规章制度。与此同时，家长打着赤膊大着嗓门接孩子的现象也没再出现过，许多家长还逐渐形成了志愿服务意识，参与到图书馆的日常管理中，定期在图书馆里提供志愿服务。

（记者 马跃华）

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