新华社北京5月11日电题：孩子们，上劳动课了！——聚焦中小学新版劳动课几个关注点

新华社“新华视点”记者

中小学生要学煮饭炖汤、种菜养禽、维修家电……教育部近日印发《义务教育劳动课程标准（2022年版）》。从2022年秋季学期起，多种劳动技能将纳入课程，引发社会不小关注。

“新华视点”记者调查发现，让中小学生学习劳动技能，社会普遍认同，但对于课该怎么上、如何进行评价、怎么让劳动课不流于形式看法不一。

教育部相关负责人表示，将劳动所占课时从综合实践活动课程中独立出来，是新版义务教育课程方案的一大变化。新劳动课的课程内容和形式更加与时俱进、丰富多样。

学什么：炒菜打扫、种植养殖、公益劳动等

其实，很多人对劳动课并不陌生。“60后”捡粮食、“70后”扫操场、“80后”“90后”做手工......劳动课是不少人学生时代的独特记忆。

从学工学农到将劳动教育纳入教学计划，再到明确劳动课为必修课程，尽管形态、名称有所变化，但劳动课一直存在于我国中小学课程体系之中。

据了解，新的劳动课程标准针对的是一段时间以来教育“重学习、轻劳动；重成绩、轻动手”的问题。教育部相关负责人表示，此次将劳动课从原有的综合实践活动课独立出来，是为了更好地实施劳动教育。通过劳动课这一重要途径，培养学生正确的劳动价值观、良好的劳动习惯和品质，使其成为懂劳动、会劳动、爱劳动的时代新人。

2022年5月7日，西安市后宰门小学的学生参加缝扣子比赛。新华社记者 张博文 摄

按照新课标，课程共设置十个任务群，分为日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动三大类。

其中，日常生活劳动包括清洁与卫生、整理与收纳、烹饪与营养、家用器具使用与维护四个任务群。生产劳动包括农业生产劳动、传统工艺制作、工业生产劳动、新技术体验与应用四个任务群。服务性劳动包括现代服务业劳动、公益劳动与志愿服务两个任务群。

广东省教育研究院基础教育研究室副主任姚轶洁认为，这一次的新课标十分全面，不仅涵盖了各类生活场景，还提供了农业、工业、服务业等劳动实践。

中国教育科学研究院研究员储朝晖表示，新课标中的劳动课将技巧、技能、科技实践活动等内容结合起来，劳动的概念更加完整。

记者查阅劳动课程标准发现，课程安排是渐进式的，随学段晋升，项目难度逐渐增加，逐步提升技能。比如，一二年级要能择菜洗菜，三四年级煮鸡蛋煮饺子，五六年级煎鸡蛋炖汤，初中设计三餐食谱。

怎么上课：内容不一刀切 搭建多样化教育平台和实践基地

“养个金鱼家里还能满足，鸡鸭等家禽楼房怎么养？”“谁来教？怎么教？学校有条件和场地吗？”“让孩子学习劳动技能是好事，但能不能在学校完成，别弄回家让家长管还要拍视频？”......

新课标发布后，很多家长在社交平台留言，表示支持孩子学习掌握劳动技能，但对课该怎么上还有疑问。

教育部义务教育劳动课程标准组组长顾建军表示，劳动课作为一门课程，由学校发挥主导作用，家庭发挥基础作用，学校、家庭、社会协同推进。

对于讨论热烈的种菜养禽等内容，顾建军表示，项目的选择与确定，课程资源和场所建设都要因地制宜，不搞一刀切。有条件的学校可建设符合教育要求、安全可靠的劳动园地和场所，同时充分利用社会各方面力量，搭建多样化教育平台和实践基地。

事实上，多地中小学校已经开展了各有特色的劳动课程探索。

重庆市两江新区星湖学校将6000多平方米的教学楼楼顶开辟为种植园，种植了1万余株向日葵，学生自己动手除草、浇水、收获。在广西贵港覃塘区的乡村中小学，“校校有基地、班班有块地”，农科专业技术人员、种养能手等劳动教育校外辅导员深受学生欢迎。

2022年1月18日，学生在长沙周南望城学校的“屋顶农场”采摘蔬菜。新华社记者 陈泽国 摄

“劳动课不能简单说教，否则容易流于形式，成为‘摆拍式’劳动教育。”重庆市政协委员程德安表示，大城市学校和乡村学校、南方和北方的学校，自然环境和条件不同，应该因地制宜，让课程有可操作性，给学生提供真正的劳动机会。

由谁来上劳动课？尤其是，一些需要专业技能的课程师资如何解决？记者采访的不少学校教师对此都很关注。

教育部此前要求，高等学校要加强劳动教育师资培养，有条件的院校开设劳动教育相关专业；开展劳动教育教师培训。

21世纪教育研究院院长熊丙奇建议，各地应保障对学校劳动教育的投入，加强劳动课专任师资建设；加强与职校、社会机构合作联动，盘活校内外资源，聘请不同行业的优秀工匠、非物质文化遗产传承人及经验丰富的农民、技术工人等担任指导教师。

如何评价：未纳入考试项目 劳动素养评价作为高一级学校录取参考

新课标公布后，不少家长问：“劳动课怎么打分?”“劳动课会有考试吗？”“劳动课会和升学挂钩吗？ ”

2020年中共中央、国务院印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》提出，把劳动素养评价结果作为衡量学生全面发展情况的重要内容，作为评优评先的重要参考和毕业依据，作为高一级学校录取的重要参考或依据。

储朝晖表示，目前的课程标准和政策要求并没有将劳动教育纳入中考。

“劳动教育作为一种过程性的综合素质评价，重点是考查学生劳动实践的过程和表现，不能简单地像语文、数学一样用考试来评价。”西南大学教育学部教授范涌峰认为，应关注每个学生的获得与成长，比如劳动技能的提升和劳动习惯的养成。

2021年11月10日，陕西平利县城关第三小学3年级1班的学生在学校内务整理室内学习叠衣服。 新华社记者 邵瑞 摄

在已经推行劳动教育的广州番禺区市桥沙墟二小学，学校采取学生自评、互评、教师评价和家长评价组成的多元评价方式评选校园“种植十佳小能手”“ 劳动课积极分子”“小农田积极分子”“家务劳动小能手”等。校长李敏宁表示，多方参与共同评价，既认可了学生的劳动成果，也能提升学生劳动积极性。

“劳动教育还需要家长配合。”顾建军认为，家长需要转变观念，重视劳动与生活技能对未成年人成长的价值，让劳动融入日常生活。“比如孩子在学校学会西红柿炒鸡蛋，回家后家长要尽可能给学生实践的机会。要让孩子在学校学、回家做，家长需要放手让孩子进行力所能及的劳动。”

“可以形成学校教——家里实践——学校评比的循环，真正让学生养成劳动习惯。”广州市文德路小学校长黄丽芳说。（记者宋佳、柯高阳、郑天虹、胡浩）

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