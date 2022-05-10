5月7日5点，随着下夜班的救治队员们走出红区，吉大一院援吉林省肝胆病医院抗疫救治医疗队顺利结束支援任务，进入全队隔离休整，救治医院里的“大白”辅导班同时结束。

“在2003年非典时期，医疗队里的一些叔叔阿姨就和你们现在差不多大。今天，在祖国和家乡人民有难时，他们挺身而出。希望小朋友们也能好好学习、锻炼身体，长大后成为栋梁之材，为祖国多作贡献！”4月16日，吉林大学白求恩第一医院援吉林省肝胆医院新冠救治医疗队在医院开设“大白”辅导班，医疗队临时党支部书记、吉大一院小儿呼吸科医生尤海龙在开班仪式上说。

“在护理中我们发现，除了治疗外，家长们最忧心的就是孩子的学习。”医疗队队员、吉大一院心血管疾病诊治中心副护士长张光玮在护理团队提出了“在救治的基础上，为小患者们补课”的想法。

“大白”辅导班开班后，“大白”老师们通过线上线下两种方式，帮助疗区里5至14岁的小患者答疑解惑。此外，辅导班设立自习室，全天对孩子们开放。星期六，辅导班还进行集中的课内外辅导，由来自医疗队的研究生导师为孩子们举办“医学大咖讲堂”。

在首期“医学大咖讲堂”上，来自医疗队的3位“医学大咖”齐上阵，为孩子们讲解新冠肺炎相关内容，以及如何正确佩戴和摘脱口罩、七步洗手法等实用知识。在实际操作展示环节，孩子们纷纷举手，主动要求上台演示。

“医学大咖讲堂”第2期开讲时，正值世界读书日。医疗队成员、吉大一院心血管内科副主任周姗姗图文并茂地介绍起心脏的结构和功能，还带着孩子们一起画心脏和心电图。一个聆听讲座的小姑娘说：“我觉得自己不是患者，更像一名冲锋在前的急救卫士。”

到4月30日，“大白”辅导班的重要环节——“医学大咖讲堂”已经举办了3期，“说说呼吸那些事儿”“海姆立克急救法”“儿童常见的腺样体肥大”“怎么吃才算好”等话题在小患者中入脑入心，辅导班也被家长们称为“医学少年班”。

一位患儿家长说：“刚到医院时，我儿子都不敢脱掉防护服，但疗区里的‘大白’都特别热情。慢慢地，孩子总去护士站跟‘大白’聊天，去辅导班学习、听讲座。后来，还主动帮忙做些力所能及的小事。孩子康复了，也长大了。”（记者 任爽）

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