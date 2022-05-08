新华社上海5月7日电（记者吴振东、袁全）记者从7日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上获悉，根据当前疫情防控形势，经慎重研究并报教育部同意，上海市秋季高考统考延期至7月7日至9日举行，高中学业水平等级性考试延期至6月18日至19日举行；中考延期至7月11日至12日举行，取消初中理化实验考试、外语听说测试，相关考试成绩以满分计入学生中考总成绩。

今年，上海将有5万多名考生参加秋季高考，11万名考生参加中考。

上海市副市长陈群在发布会上表示，因为疫情对考试安排作出调整，主要基于三方面考虑：一是大考之前，要尽可能给高三、初三以及参加等级考的高二学生到校学习留出必要时间；二是需要在等级考和秋季统考之间留出一定的时间间隔；三是使考务安排更具操作性。

如何确保今年中高考考试安全？上海市教委相关负责人说，上海将“慎而又慎、细而又细”做好入闱命题、试卷制卷、运送保管、分发监考、阅卷评卷等各环节工作，强化标准化考点建设，加强考场管理，严肃考风考纪，营造公平公正的考试环境。重点强化与卫健、疾控部门协同，派遣疾控人员“一对一”进驻考点加强防疫专业指导。针对届时考生可能出现的尚在集中隔离治疗或核酸异常等特殊情况，会专设应急考点、集中隔离考点，设置不同类型专用考场，提前组建闭环转运队伍，确保“应考尽考”。

考虑到7月前后气温较高，目前上海各考点已安装空调，备足降温物资，各考点还将细化预案，最大限度减少极端天气对考试的影响。上海市教委相关负责人说，已组织中学教师落实全员导师制，加强对学生的关心、关爱和心理疏导，第一时间发布考务组织、防疫安排、志愿填报和招生录取等信息，尽可能缓解学生焦虑情绪。同时，针对行动不便等特殊考生，“一人一策”提供个性化、便利化组考服务。

自3月12日起，上海中小学全部调整为线上教学，幼儿园、托儿所停止幼儿入园。发布会透露，今年上海幼儿园入园和义务教育招生入学政策整体稳定，细则将于5月下旬发布；返校复学时间将根据疫情防控形势，结合各学段、各年级特点，稳慎做好安排，及时向社会公布。

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