“北大荒，天苍苍，地茫茫，一片衰草枯苇塘。正是这片荒野铭刻了无数可歌可泣的壮举……”在黑龙江省委党校的龙江“四大精神”情景主题教室，伴随着缓缓流淌的音乐和屏幕上播放的影像资料，授课教师陈晨娓娓道来。

不同于传统教室布置，大屏幕环绕、A字形讲台的延伸使教室更像一个舞台。在讲到开垦北大荒的历史时，几名身着黄军装的学员拉着犁杖缓缓走到台中央，再现当年的场景：“走！”伴随着一声吼，人犁齐进，黑土翻卷。此时此刻，他们眼里充满坚毅，齐力向荒原进军。

台上，老师讲得饱含深情，台下，学员听得沉浸入神，被北大荒精神深深震撼着。“一堂课下来，仿佛一场心灵的净化、精神的洗礼。”很多参加培训的党员干部感慨。

为了让前来培训的党员干部对党的历史、理论有深切的认知和透彻的理解，用党的创新理论武装干部头脑、指导实践、推动工作，黑龙江省委党校改变传统教师讲、学员听的单一授课模式，打造“中国共产党人精神谱系”“红色家风”、龙江“四大精神”情景等干部教育特色主题教室，通过唱、讲、演、读、听多维立体沉浸式教学,学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，使之成为广大领导干部的思想自觉和行动指南。

“结合实物展示、运用声光电，进行情景还原和影像再现，我们开发‘固定剧本+流动演员’的教学新模式，打造教师开发首演、学员观摩参演的情景式教学，让讲台变舞台、学员变演员，提升学员参与度、增强学习效果。”黑龙江省委党校领导科学教研部主任孙昭表示，希望通过不同的主题学习方式把省委党校打造成红色讲堂和实践课堂。

新的授课方式给学员带来前所未有的体验，但对党校教师来说，着实面临着不小的挑战。

陈晨是位80后教师，平日授课喜欢创新，主题教室的建设让她感觉很兴奋，承担了很多授课和讲解工作。选取典型教学案例、编排剧本、排演、试讲、修改……陈晨开发的“激情北大荒”情景演讲课程，台上只有六七分钟，台下却打磨了大半年。

“我们从上百个北大荒感人事迹中选取教学案例，既要选取鲜为人知，有新鲜感的，又要能体现精神内核的。”在教研室的头脑风暴中，面对方案被无数次推翻，陈晨坦言，一度很崩溃。但第一次正式讲解后，学员的表情状态给了她莫大的鼓励和信心。“情景演讲式教学与以往课堂讲授不同，不仅要把理论讲清，还要将看不见摸不着的思想理论融入具体案例中，通过语言的冲击力将思想升华出来，让学员真切感受到精神的力量。”

党的十九届六中全会的重大意义、北京冬奥会举办、两会热点问题透视。为让国家的大政方针、理论和社会热点第一时间进课堂，黑龙江省委党校在教授系统大课的同时，还在主题教室开发了34节精品微课。朴林教授的“坚定拥护‘两个确立’，坚决做到‘两个维护’”就是其中之一。从理论到实例，由感性到理性，朴林教授为学员讲解为什么要坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，短短十五分钟课程，赢得学员阵阵掌声，直呼“没听够。”“课件至少改了20遍。”朴林感叹，越是时间短，越难讲。“课程虽短，但不是把‘柿子’压成‘柿子饼’，而是在讲清理论逻辑的前提下，句句抓人心。”朴林坦言，虽然有30多年的授课经验，但仍是不小的挑战。

从课件的版式设计到图片的选用，特别是文字内容，每字、每句他都要逐个斟酌推敲。“不仅是内容，讲述的语音语调在不同讲述阶段也是不同的，教师要全情投入，把身体的每个细胞都调动起来，才能感染学员。”一节课下来，朴林常常一身汗。

“微课就像种子，用最具代表性的案例、最具感染力的语言触动人心灵深处的情感，点燃了我们的求知欲和奋斗热情。”培训班学员、哈尔滨医保局局长杨天悦用三个词形容学习感受，“震撼、感动和激情。”

“在干部教育培训过程中，我们将理性和感性相结合，把理论和情感相结合，希望通过教学模式的转变、教学理念的创新，探索解决党员干部培训中亟待破解的入脑入心的桥梁问题和最新理论成果第一时间转化教学的平台问题。”黑龙江省委党校干部教育研究中心主任宋铁毅表示。（记者 张士英）

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