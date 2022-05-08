黄德宽

《说解汉字一百五十讲》：李守奎、王永昌著；陕西师范大学出版总社出版。

从2018年11月到2019年10月，音频节目“李守奎说解汉字”连续播出150期。节目播出后，听说有多家出版社与李守奎教授联系，希望出版讲课书稿，可见这个节目已产生较大的社会反响。

汉字作为世界上现存唯一的古典文字系统，数千年来记载、传承着博大精深的中华文明，是人类文明发展史上的伟大奇迹。汉字本身就是一个文化符号系统。通过对汉字形体结构的分析和发展演变的考察，进而揭示汉字符号蕴涵的中华历史文化奥秘，探寻汉字与中华文化的深层关系，这项工作被文字学和历史文化研究学者称为“汉字的文化阐释”或简称为“汉字阐释”，“说解汉字”则是“汉字阐释”的通俗表达。

建构汉字阐释学不仅可以完善汉字学理论体系，也可以为语言学、历史学、人类文化学等学科的发展做出贡献。在实践上，汉字阐释的目的是揭示汉字形体结构及其发展演变与中华历史文化的深层关系。这项工作很容易出现偏差和谬误，需要科学的理论和方法指导。当今一些读物“戏说”汉字，闹出不少笑话。无论从理论还是实践层面看，汉字阐释研究都需要重视和加强。

《说解汉字一百五十讲》这部书体现了李守奎教授汉字理论研究与阐释实践相结合的追求。著者给这部书定了三个目标：通过讲述汉字故事，成为高中生就能读懂的普及读物；探索汉字构形、演变规律，启迪读者的思考，服务于汉字学与汉字文化学的教学；“以普及的形式讲述学术研究的事儿”，成为“探讨学术问题的著述”。

现在看这部书稿，作者“心向往之”的目标，我觉得在很大程度上实现了。

从表达来看，著者以简洁明快、通俗晓畅的口语阐释内涵复杂的古代汉字，使常用字“陌生化”，然后深入浅出，娓娓道来，而又极富内涵，使“陌生化”的汉字变得可亲可爱。从内容来看，著者着眼于每个字的构形理据分析，揭示汉字中体现的古人思维、智慧和历史文化背景，并简要精当地描述其形体演变的来龙去脉，要言不烦，内容丰富。我相信，通过对汉字文化内涵和发展演变的了解，读者会更加热爱博大精深的汉字和中华优秀传统文化。这正是实现汉字阐释和文化普及的根本目的所在。

从理论和方法来看，这部书结合新出古文字资料和学术界前沿成果，遵循汉字构形与演变的基本理论，运用汉字系统的内在联系，成组说字，彼此印证，并抽绎出若干理论问题和思考题，将古文字释读、汉字阐释、汉字理论和汉字文化普及融会贯通，从而实现对不同层次读者需求的兼顾。全书150讲构成了一个形散神聚的整体，是汉字阐释理论与方法的一次成功实践。

汉字的阐释和汉字的文化普及都是有深远意义的事。《说解汉字一百五十讲》这一新作，在汉字阐释实践和汉字文化普及方面做出了实实在在的工作，希望有更多文字学、古文字学学者参与这项工作，为读者奉献更多汉字阐释和文化普及类优秀读物。

（作者为中国文字博物馆馆长。此文为《说解汉字一百五十讲》序言，本版有删节，标题为编者所加。）

《 人民日报 》（ 2022年05月08日 08 版）

(责编：李依环、熊旭)