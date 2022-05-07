新华社北京5月6日电（记者罗沙）全国人大常委会6日公布的2022年度立法工作计划显示，今年全国人大常委会计划继续审议反电信网络诈骗法等15件法律案，初次审议学前教育法等24件法律案。

年度立法工作计划显示，2022年全国人大常委会将加强重点领域、新兴领域、涉外领域立法，统筹推进国内法治和涉外法治，着力解决法治领域突出问题，健全国家治理急需、满足人民日益增长的美好生活需要必备的法律制度，助力解决事关全局、事关长远、事关人民福祉的紧要问题。

2022年继续审议的15件法律案中，3件已经通过，反电信网络诈骗法、黄河保护法等12件法律案在全国人大常委会会议上继续审议。

修改立法法、国务院组织法、传染病防治法、民事诉讼法等，制定学前教育法、粮食安全保障法、社会救助法、民事强制执行法等相关的24件法律案今年计划初次提请审议。

年度立法工作计划还显示，修改城市居民委员会组织法、反洗钱法、人民警察法、教师法、慈善法等，制定耕地保护法、不动产登记法、网络犯罪防治法等，以及优化营商环境促进公平竞争、社会保障等方面的立法，由有关方面抓紧开展调研和起草工作，视情安排审议。

年度立法工作计划提出，在立法中贯穿全过程人民民主理念。适当增加立法联系点数量，发挥基层立法联系点意见“直通车”的作用。不断改进法律草案向社会公开征求意见工作，丰富参与方式，完善意见反馈机制。做好疫情防控常态化下的立法调研工作，将结论和决策建立在扎实可靠的基础上。

这份计划同时提出，在确保立法质量的前提下加快立法工作步伐，统筹立改废释纂，发挥不同立法形式在完善中国特色社会主义法律体系中的作用。既注重“大块头”，也注重“小快灵”，从“小切口”入手，解决老百姓关注的现实问题。

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