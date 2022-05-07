春末夏初，正是多数农作物播种的季节，为了让学生体验农作物生长的奇妙，感受节气的变化，内蒙古鄂尔多斯市东胜区东青小学组织学生来到学校的“青雅菜园”，一起体验农作物种植翻地备耕过程。

为充分发挥学校劳动教育的育人作用，促进学校劳动教育常态化开展，2021年，内蒙古自治区出台《关于全面加强和改进新时代学校劳动教育及体育、美育工作的若干措施》，成立内蒙古自治区学校劳动教育教学与实践指导委员会，并根据中小学、高职高专、本科院校的不同发展特点，开展劳动教育教学与实践指导工作，通过强化指导与督导工作，完善经费保障机制，落实课程开设要求，丰富课程内容资源，加强师资队伍建设和校园宣传等一系列措施，不断推动学校劳动教育做细做实做深，帮助学生形成正确的劳动价值观与良好的劳动品质。

2022年起，内蒙古自治区教育厅在推动各地严格落实劳动教育教学的基础上，将每年的5月份设置为全区“学生劳动教育宣传月”，引导广大学生崇尚劳动、热爱劳动、辛勤劳动、诚实劳动。同时，教育厅将加强指导中小学开展劳动教育实验区建设，夯实校园劳动文化，合理安排劳动实践活动，全面加强涉农高校耕读教育，持续开展大中小学劳动素养发展状况检测，结合劳动教育宣传月，推动家校社会共同参与，营造家校社共同关心和支持劳动教育良好氛围。（记者高平、王潇）

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