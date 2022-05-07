原标题：杭州亚运会及成都大运会将延期举行

本报北京5月6日电 （记者孙龙飞）6日，3项原定今年在中国举行的国际体育赛事宣布延期或取消。亚奥理事会宣布，杭州亚运会将延期举行，而汕头亚青会则被取消。国际大体联宣布，成都大运会将延期至2023年举办。

亚奥理事会在通告中表示，经与中国奥委会和杭州亚组委协商，并经亚奥理事会执委会会议讨论决定，推迟原定于2022年9月10日至25日在中国杭州举行的第十九届亚运会，新的举办日期将由有关各方商定后公布。赛事名称和标识保持不变。亚奥理事会指出，尽管面临诸多全球性挑战，杭州亚组委仍然为如期办赛进行了充分准备。

自取得亚运会举办权以来，在亚奥理事会和中国奥委会的指导帮助下，浙江省各方积极克服疫情影响，推动亚运会各项筹办工作顺利展开。杭州亚组委表示，将在亚奥理事会和中国奥委会的支持指导下，各方共同努力，继续做好各项筹办工作，相信延期后的杭州亚运会终将获得圆满成功。

亚奥理事会同时宣布，在与中国奥委会、亚青会组委会进行讨论后决定，原定于2022年12月20日至28日在中国汕头举行的第三届亚洲青年运动会将取消。下一届亚青会将于2025年在乌兹别克斯坦首都塔什干举行。亚奥理事会对汕头此前所做的准备工作表达了感谢。

国际大体联宣布，经与成都大运会组委会、中国大体协共同商议，原定于今年6月在四川成都举行的第三十一届世界大学生夏季运动会将延期至2023年举办，具体日期有关方面将另行商定。国际大体联高度评价成都在各项筹备工作中作出的努力和贡献。

《 人民日报 》（ 2022年05月07日 04 版）

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