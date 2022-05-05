王美仪

王美仪（右一）和俄罗斯朋友合影。

对于外语专业的学子来说，语言环境很重要。如果是远程上网课，能开口讲外语的时间很少，因此在疫情期间，我仍然选择出国，来到俄罗斯留学。到学校后，我打算利用好语言环境，让自己的俄语口语变得流利、地道，并在办理入住时，向宿管申请了和俄罗斯同学做室友。

我的室友是一个短发女生，和我同岁。在我搬进宿舍后，她不仅腾出了冰箱、置物柜的空间供我使用，还友善地告诉我洗衣房、厨房的使用方法。第一次见面，我俩就达成约定，为了避免误会，今后如有问题要第一时间进行沟通。

室友很喜欢装饰房间，在屋里装了漂亮的星星灯、贴了一些海报、挂了一些装饰品，晚上关掉主灯，就可以享受小房间的浪漫。而我喜欢在房间点香薰，刚开始还担心她不习惯，没想到她也很喜欢。我还喜欢在做饭时听音乐，有一次不小心外放了音乐，我很不好意思地问她：“你会不会介意？”她很开心地说：“完全不！你的音乐太美了，我很喜欢听。”有时候她还会问我：“这是什么歌？”

有时候，室友当起了我的俄语课外指导。虽然我能理解专业课中绝大部分的内容，但偶尔遇到老师播放学者采访、俗语、成语视频时，还是会有理解不了的地方。这时候，如果室友在房间，我就会把电脑挪到她边上，请她指出我没听清的地方。所以，在老师提问时，我的回答都很流畅，那时候会觉得“有个俄罗斯室友真是太好了”。

除了一起度过的有趣时光，我和室友也会讨论社会问题。记得有一天晚上，我们聊了很多话题，包括父母和子女两代人的思想差异、性别平等、家庭暴力以及年轻人就业等。让我惊喜的是，在很多问题上，我们都有一致的看法，比如我们都抱着积极乐观的态度，相信很多问题随着一代又一代人的努力会改善，社会将朝着更好的方向发展。

在我看来，留学是一个学习语言、了解留学目的国文化的过程。交几个本地朋友能促进自己对留学国文化的适应、融入，也能听到不同的声音。值得注意的是，在跨文化交流过程中，需要尊重彼此的文化、习惯、价值观。要想交到真诚的朋友，首先必须防止产生先入为主的刻板印象，只有理解了这一点，才能更加包容地看待问题，认识更多新朋友，让留学生活更有意义。

（作者系俄罗斯远东联邦大学中国留学生）

(责编：李依环、何淼)