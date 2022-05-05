本报记者 闫伊乔

在山西省忻州市保德县第三中学，一堂妙趣横生的数学课正在进行。电子白板上，函数图像不断变换，学生们目不转睛，在直观的画面中对数学思维方法有了更深刻的理解。从教多年的数学老师张晓东对信息化教学手段赞不绝口：“课堂有趣了，学生的兴趣也提起来了，课堂效率大幅提升。”

为解决城乡教育资源配置不均衡问题，保德县加大投入力度，对义务教育学校网络与设备进行升级改造。“目前拥有教学触控一体机的学校达到100%。搭乘着信息化的快车，城乡教育水平的差距越来越小。”保德县教育科技局负责人介绍。

据了解，2020年底全国中小学（含教学点）互联网接入率达100%，出口带宽100兆以上的学校比例达99.92%。98.35%的中小学拥有多媒体教室，数量达429万间，其中83.16%的学校实现多媒体教学设备全覆盖，学校网络教学环境全面改善。

在硬件设施不断完善的同时，信息化教学水平也在持续提升，越来越多的农村孩子通过互联网“走进”名校名师的课堂，看见了更广阔的世界。宁夏回族自治区银川市兴庆区回民第二小学与中卫市海原李旺中心小学、吴忠市盐池大水坑小学等形成结对帮扶，城乡孩子同上一堂课。“农村孩子们和屏幕里其他学校的学生一起学习的时候，他们特别开心。”回民第二小学教育集团党委书记黄莉说，“为提升区域课后服务质量，我们还将自主研发的‘给宁夏儿童的通识素养大课’分享给辖区内所有小学，实现资源共用。”

教育部科学技术与信息化司相关负责人介绍，目前6.4万个教学点实现了设备配备、资源配送、教学应用的“三到位”，惠及400多万偏远地区孩子。2022年3月，国家中小学智慧教育平台正式上线运行，其中包括19个版本、452册次教材的课程教学资源共19508条，可供广大师生自主免费使用。

《 人民日报 》（ 2022年05月05日 06 版）

(责编：李依环、何淼)