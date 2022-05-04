“双减”政策后，为了尽可能满足孩子的全面发展和个性化需求，我们开发了7大类37项社团课程，为学生提供幸福快乐的课后服务，以“教育温度”解除家长的后顾之忧。田园课程、趣味体育、时事辩论、传统手工、戏曲国粹……希望每一个孩子都能找到适合的兴趣方向，成就更出色的自己，绽放不一样的光彩。

每天放学后，操场上，乒乓球、羽毛球、毽球上下翻飞；管乐团里，音符随着动听的旋律飞扬；创客中心，孩子们尽情施展对未来的畅想……通常，我会放下手边的工作，走到他们中间，与他们互动、游戏。孩子称我为“大朋友”，家长说我们是“幸福时光雕刻师”，能为孩子的生命精彩着色，这是为师者的荣光。

“立德树人，提升每一个孩子生命的质量和价值”，是我的信仰和使命。

“开学第一课”上，领读“为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱得深沉”；中原大地“涝”“疫”肆虐时，为学生开展生命教育，讲述身边人的温暖故事……这都是我为点亮生命所做的努力。

我和老师们搬泥土、搭温室，为学生建造“经纬农场”劳动基地，让他们亲近自然；抗洪时，在地下室抢物资、清积水，全力保障顺利开学；疫情期间，录制“名校课堂”。我们用行动给学生上人生大课，让他们从榜样中感悟生命的意义。

为孩子的生命铸魂，我们学校全体教师将砥砺耕耘，完成对生命的启迪、激励，用生命点亮生命，让教育的光辉照耀师生共同成长之路。

（本报记者丁艳、王胜昔采访整理）

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